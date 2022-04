Eva Zaldívar tomará medidas legales contra Ivonne Reyes

El paso de Ivonne Reyes por televisión para hablar de Pepe Navarro podría salirle caro. Eva Zaldívar, exmujer del presentador, ha tomado la determinación de iniciar acciones legales cada vez que la actriz hable de ella o de algún miembro de su familia. «Todo lo que quiera sentarse y contar, tendrá que rendir cuentas», ha asegurado. «Yo a esta mujer no le he hecho nada. Quería saber quién es nuestra familia. Y luego nos puso una demanda a mi hija y a mí. Dijo que nos iba a sentar en el banquillo y fue a no sé cuántos programas», recordaba. Zaldívar ha asegurado que lo que Ivonne ha dicho sobre ella y los suyos son «burradas y mentiras» y ha lamentado que «se le deje decir lo que sea».

Entre las revelaciones hechas por la exmodelo en televisión está la supuesta duda que Pepe Navarro tendría sobre la auténtica paternidad de uno de los hijos que tiene con Eva, a lo que esta última contestó de manera rotunda: «Sabemos perfectamente quién es nuestra familia. Ivonne dices tantas mentiras y me has hecho tanto daño en mi vida….». De ahí que haya dejado clara su intención de tomar medias legales cada vez que lo considere oportuno.