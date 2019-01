Yaiza Guimerá en continuo movimiento

La grancanaria viene del mundo de la danza y el movimiento está muy presente en sus ejercicios, así como el entrenamiento actoral. Está contenta con esta inesperada oportunidad que le ha llegado para estar semanalmente en la pequeña pantalla, en el nuevo canal de Movistar. Hasta el próximo mes de febrero seguirá emitiéndose El Gym de #Vamos, aunque la respuesta de la audiencia está siendo muy buena y no se descarta ampliar la temporada.

Pero al margen de esta faceta de entrenadora, faceta que quiere seguir potenciando y con la que cada vez tiene más compromisos, Yaiza Guimaré sigue adelante llevando a cabo diversos trabajos cinematográficos. Han visto la luz su interpretación en Élite, serie emitida en Netflix, Más de 100 mentiras, en Antena 3, y un papel esporádico en El mejor verano de mi vida. En breve verá la luz un nuevo trabajo de Yaiza Guimaré. «Probablemente en abril se estrenará una película danesa cuyo nombre en inglés será Happy people, dirigida por Samanou Sahlstrom. Lo grabé en Tenerife y es un thriller muy interesante».

Aunque Yaiza Guimaré está esperando como agua de mayo el estreno de Hierro, la serie de Movistar dirigida por Jorge Coira con Darío Grandinetti y Candela Peña que presenta un enorme elenco de actores y actrices canarios. «Será una serie nacional en la que tiene cabida el acento canario. Creo que Hierro supondrá un gran avance. Si con Fariña se destacaba el gallego, con Hierro el acento canario tendrá un gran protagonismo», comenta con orgullo.

Parece que el estreno llegará el próximo mes de junio, pero ya habrá tiempo de destacar las características y peculiaridades de un thriller de ocho capítulos grabado íntegramente en la isla de El Hierro y del que Yaiza Guimaré está tremendamente «orgullosa» de pertenecer a su elenco.

Yaiza Guimaré tiene un abanico profesional amplio. Lleva desde el año 2000 residiendo en Madrid y en esa lucha ha intentando hacerse un hueco. No ha sido fácil labrarse un futuro profesional, pero ella tiene claro que «me he buscado la vida en aquello que me pone l corazón contento. En Madrid no tengo el mar, pero hay una energía de acción inminente que me agranda. Allí las posibilidades se multiplican y en Madrid me pongo las pilas con rapidez».

A sus 42 años de edad, Yaiza Guimaré está en un momento dulce. Siempre que puede se escapa a su Gran Canaria natal, y C7 aprovechó su estancia en la isla para conocer sus inquietudes y proyectos de futuro.