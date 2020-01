The Lion King y Peter Pan en cuatro idiomas

Los alumnos de 4 y 5 años de Britannia House representaron la obra del escritor escocés James Matthew Barrie Peter Pan and Wendy , estrenada por primera vez en Londres en el año 1904. Muchos de estos alumnos subían por primera vez al escenario de la majestuosa Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus abarrotado de papás, mamás, abuelos y demás familiares. Sin embargo no se sintieron cohibidos sino todo lo contrario, actuaron con gran soltura y desparpajo, brillando en sus diálogos en cuatro idiomas, que deleitaron a todos. Los alumnos de 6 y 7 años de Columbus trajeron a Gran Canaria el más que conocido musical de The Lion King, en el que los alumnos desarrollaron la historia de Simba, un joven león que tras la muerte de su padre es exiliado de su hogar por su tío, que usurpa el trono. Con la ayuda de sus amigos y las enseñanzas de su padre, Simba es alentado tiempo después a regresar y reclamar su lugar en el reino. El teatro escolar en edades tempranas como herramienta pedagógica es una disciplina de indudable valor que requiere trabajo y paciencia, entrega y pasión, pero muy divertida a la vez ya que se trabaja el baile, la expresión corporal, la música, la expresión oral en diferentes idiomas y más importante si cabe, a trabajar en equipo.