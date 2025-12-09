Wolfgang Porsche y Gabriele de Leiningen, discreta boda en Salzburgo Este ha sido el tercer enlace para la exmujer de Aga Khan y el cuarto para el presidente de Porsche

Joaquina Dueñas Martes, 9 de diciembre 2025, 15:52

Wolfang Porsche y Gabriele de Leiningen han contraído matrimonio en una discreta ceremonia en Salzburgo. Un enlace más que discreto por expreso deseo de los contrayentes que ha sido confirmado por el abogado del empresario, Christian Schertz. Para el novio, de 82 años, ha sido su cuarto matrimonio, para ella, de 62, el tercero. La pareja ha conseguido darse el 'sí, quiero' solo con sus más íntimos a pesar de la expectación que despiertan sus figuras.

La boda ha llegado apenas dos años después de que la última separación de Wolfgang hiciera correr ríos de tinta. En 2023, el empresario puso fin a su matrimonio con Claudia Hübner, antigua asesora del Gobierno alemán con quien tiene dos hijos. Según explicó entonces, la relación se resintió a raíz del deterioro psicológico que atravesaba ella tras ser diagnosticada con una enfermedad neurodegenerativa. El presidente de Porsche admitió sentirse incapaz «de afrontar» aquella situación por «los efectos devastadores de la enfermedad en la personalidad» de su esposa.

Fue en esa misma época cuando la cercanía entre Wolfgang y Gabriele, que se conocían desde hacía más de dos décadas, comenzó a transformarse en una relación sentimental.

Gabriele Renate Thyssen, hija de los empresarios alemanes Renate Kerkhoff y Helmut Friedhelm Homey, tomó su apellido del segundo marido de su madre, Bodo Thyssen. Estudió en algunos de los centros más exclusivos de Europa. Fue a la escuela Scholss Salem, un internado por cuyas aulas también pasaron la princesa Irene de Grecia y Dinamarca o el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, y se doctoró magna cum laude en Derecho Internacional por las universidades de Múnich y Colonia.

En 1991 se casó con el príncipe Karl Emich de Leiningen, aspirante al extinto trono ruso de los Romanov y viudo de la princesa Margarina de Hohenlohe-Öhringe, que había fallecido en 1984. La relación provocó un terremoto en su familia por el origen plebeyo de la novia, por lo que el aristócrata renunció a sus derechos sucesorios. Juntos tuvieron una hija, Teresa, lo que no impidió que Gabriele retomara su carrera como consultora de la UNESCO.

A pesar de la renuncia del príncipe, el matrimonio no duró. Se separaron en 1998 y poco después Gabriele conoció a quien se convertiría en su segundo marido, el también príncipe Karim al-Husseini, el Aga Khan IV, imán de los ismaelitas nazaríes y uno de los miembros de la realeza más ricos del mundo. Para poder casarse con él, se convirtió al Islam pasando a ser Begun Inaara Aga Khan. La pareja se dio el 'sí, quiero' en mayo de 1998 y tuvo a su único hijo, Aly Muhamamad Aga Khan, en marzo del 2000. Al lado del Aga Khan IV se convirtió en una figura habitual en los foros internacionales.

En octubre de 2004 anunciaron su separación. Comenzó entonces una guerra entre los excónyuges que duraría diez años y que culminaría con el que se ha considerado uno de los divorcios más caros de Francia, a pesar de que los detalles del acuerdo no llegaron a trascender.

Más allá de su vida sentimental, Gabriel cuenta con una amplia trayectoria filantrópica en la que ha combatido el abuso sexual infantil y ha defendido los derechos de la mujer entre otras causas.

Por su parte, Wolfgang es nieto de Ferdinand Porsche, figura clave en la historia industrial alemana, creador del imperio automovilístico que lleva su apellido y que en la actualidad abarca también Volkswagen, Audi, Skoda y Seat. Wolfgang creció entre motores, planos y competiciones. Su padre impulsó el icónico Porsche 356 y su hermano formó parte del equipo que dio vida al 911, dos modelos fundamentales en la identidad de la marca. Presidente del consejo de administración de Porsche, su figura ha sido protagonista tanto de la prensa salmón como de la rosa.

Con una fortuna personal estimada en al menos 30.000 millones de euro, en 2020 se compró un castillo del siglo XVII por 8,4 millones de euros en el centro de Salzburgo. Pero el capricho no quedó ahí ya que el magnate tiene previsto perforar el monte Kapuzinerberg, considerado el pulmón verde de la ciudad, para construir un túnel de medio kilómetro que vaya desde el centro histórico hasta su nueva residencia evitando utilizar la estrecha y peligrosa carretera actual. El proyecto, que cuenta con la oposición de ciudadanos y algunos políticos consiguió la aprobación el pasado septiembre. Ha sido precisamente en Salzburgo donde el multimillonario y la socialité internacional se han casado comenzando así un nuevo capítulo en sus ajetreadas vidas.