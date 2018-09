The Valley Graduación de las ediciones 2018

The Valley en Canarias celebró su segundo acto de graduación en las islas, en el que entregó el título a 67 alumnos de las promociones 2017- 2018. En un ambiente distendido en la terraza del Hotel BEX Design en las Palmas de Gran Canaria, se reunieron los alumnos de las promociones del PADDB (Programa de Alta Dirección en Digital Business), PSDBM (Programa Superior en Digital Business y Marketing) y Smart Traveller (Programa de Transformación Digital para el sector Turístico) tanto de Tenerife como de Gran Canaria, para recibir su título correspondiente. En un acto muy cercano, Isaac Hernández director general de The Valley Canarias, agradeció la implicación y el empeño de los alumnos a lo largo de estos meses de estudio y el interés de sus respectivas empresas por ayudarlos en la ineludible tarea de transformarse digitalmente, en este entorno cada vez más exigente y competitivo. El evento estuvo apadrinado por Agustín Manrique Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CEE), quien además de recordar con emotivas palabras su paso como alumno de The Valley, destacó la importancia y la apuesta constante de esta escuela de negocios por orientar a profesionales en el sector digital en Canarias. Las intervenciones de los alumnos estuvieron a cargo de Lara Moreno, Juan José Contreras, Joseba Fernández y Cathaysa Santana. Al final de la velada se realizó un brindis agradeciendo a los alumnos la confianza depositada en The Valley.