El espectáculo musical La familia Adams aterrizó en el Teatro Pérez Galdós con gran éxito en una obra quetraslada a las tablas del teatro los personajes creados por el ilustrador Charles Addams, dirigido por Esteve Ferrer y producido por LetsGo Company (Dirty Dancing, The Hole, The Hole 2 y The Hole Zero) con los efectos especiales que ya les caracteriza.