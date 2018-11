Hebe, Centro de Envejecimiento Activo

“Nuestro centro no pretende prometer ese rejuvenecimiento, pero si consideramos que, con la experiencia que tenemos la completa plantilla de profesionales que compone Hebe, podemos comprometernos a marcar las pautas que pueden hacer que cualquier persona cumpla años en las mejores condiciones posibles”, afirma Javier Alonso, ya que nos gusta identificar el proyecto como el de un "Centro de Alto Rendimiento para Adultos Mayores".

"El envejecimiento poblacional es una realidad en Canarias. Vivimos más, sí, pero ¿vivimos mejor? El desconocimiento y la búsqueda de soluciones mágicas, rápidas y sin esfuerzo, no ayuda a empoderar a las personas, a hacerlos conocedores de que sus principales proveedores de salud son ellos mismos y no delegar en terceros aquello que nos compete a nosotros. Por desgracia parece que hoy en día envejecer es sinónimo de perder autonomía de función y de decisión. Sin embargo, en Hebe no comulgamos con esta ideología" señala Javier Alonso.

Nuestro equipo tiene múltiples ejemplos de envejecimiento exitoso, personas de 90-95 años totalmente independiente disfrutando de la vida en familia, siendo elementos activos de sus comunidades y enriqueciendo con su experiencia y su historia de vida todo lo que les rodea.

El carácter novedoso de este centro hizo que, con motivo de su inauguración, se dieran cita en sus instalaciones numerosos representantes tanto del sector sanitario como de la sociedad grancanaria.

Desde el alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, al viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, pasando por el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, la presidenta de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología, Carmen Dolores Acosta Morales, el decano del Colegio de la Psicología, Francisco Sánchez Eizaguirre, representantes de Peritia et Doctrina de la ULPGC, como también María Bernarda Barrios, abogada, presidenta del colectivo Charter 100 Gran Canaria y madrina de HEBE.