Audi Golf Night by Mahou & Lopesan representa la combinación perfecta de deporte, ocio y gastronomía. Los jugadores disfrutaron con sus golpes bajo un cielo estrellado, que también fue testigo del disfrute de los asistentes a la exquisita cena del Market Gastronómico y del concierto de Bertín Osborne. Al mismo tiempo tuvo lugar el Market Gastronómico acompañado de un perfecto maridaje de cervezas Mahou, y que estuvo a cargo de los mejores restaurantes de Gran Canaria. El chef invitado por cortesía de Mahou fue Luis Veira, cuya pasión por la innovación y la experimentación ha conseguido que su restaurante, Árbore da Veira, en La Coruña, haya conseguido una estrella Michelín. Lopesan volvió a participar en esta mágica noche con la mejor música del momento de la mano de Dj Valdi, del programa El Hormiguero, quien mantuvo el ritmo de la fiesta durante la madrugada. Audi Golf Night by Mahou & Lopesan no hubiera sido posible este año sin la contribución y el apoyo de Audiovisuales Canarias, Mapfre, Canaragua, Guess, Binter, Fundgrube, El Corte Inglés, Sabadell e Ikigai. En esta edición, la Fundación Yrichen y Cáritas Diocesana de Canarias recibirán la recaudación íntegra de la venta de boletos benéficos del evento en beneficio de los más desfavorecidos