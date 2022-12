Víctor Janeiro habla de la buena relación con sus hermanos

Han sido muchas las ocasiones en las que se ha especulado sobre una posible mala relación entre los hermanos Janeiro. La ausencia de imágenes de los cuatro juntos y de pronunciamientos públicos habría propiciado este tipo de comentarios. Sin embargo, Víctor Janeiro ha hablado de la unión que tienen y que viene desde que eran pequeños. Lo ha hecho en el concurso de televisión en el que está participando, 'Pesadilla en el paraíso'. «Mis hermanos se peleaban todos por dormir conmigo», ha recordado. «Me hacían hasta llorar. Todas las noches me tenía que acostar con uno», ha contado.

Una unión que se ha mantenido hasta la actualidad porque según ha revelado: «Cuentan conmigo para todo». «Son muy pesados», ha bromeado. «El torero (en referencia a Jesulín) quiere que todo el día esté con él, no sabe hacer nada sin mí», ha dicho. Menos continua es su relación con Humberto debido a cuestiones laborales, ya que el piloto no pasa tanto tiempo con la familia como le gustaría. Eso sí, según ha asegurado Víctor, al aterrizar en Madrid, «lo primero que hace es llamarme». Lo mismo le sucede con Carmen, para quien es «su intocable». «Nunca quiere que me vaya», ha destacado.