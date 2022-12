Vicky Martín Berrocal confiesa a quién le gustaría vestir

Su trabajo se ha podido ver en Harrods, se ha analizado en editoriales de moda de Estados Unidos, ha creado un vestido con 150.000 cristales de Swarovski estimado en unos 27.000 euros que ha lucido Nieves Álvarez y ha vestido a la histórica muñeca Nancy. El desempeño de Vicky Martín Berrocal como diseñadora está plagado de éxitos, sin embargo, ha confesado al futbolista Joaquín en su programa 'El novato' que tiene una espinita: vestir a Penélope Cruz.

La andaluza estuvo a punto de conseguirlo gracias a una propuesta de Pedro Almodóvar que la llamó para vestir de flamenca a la internacional actriz par un editorial de la revista 'W' en la que el director manchego fotografiaba a la madrileña en un homenaje a las raíces españolas. Sin embargo, para entonces, la diseñadora ya había dejado de hacer trajes de flamenca y no tenía ninguno. «Lo dejé hace siete años, vendí todo. Lo único que me quedan son las batas de cola de los finales de desfile», explicó al deportista.

Tampoco ha llegado a vestir por el momento a otra rutilante estrella de panorama artístico nacional, Rosalía, que se ha declarado admiradora de sus creaciones. «Tengo historia con Rosalía», anunció Vicky. «Ella es flamenca y la conocí en una fiesta de 'Vogue'. Se me plantó con su hermana al lado, que es su estilista, y me dijo, '¿Tú sabes que yo tenía mi cuarto lleno de fotos de tus trajes y yo soñaba con que tú me vistieras?'», recordó. Igualmente, la onubense aseguró que le encantaría vestir a la reina Letizia y sugirió que debería «apostar mucho más por las marchas españolas».