Vanesa Martín: «Porque no me importe mirar a los ojos a una mujer y besarla» La cantante malagueña se sumó al Día del Orgullo junto a otros rostros conocidos como Inma Cuesta que aprovecharon las redes sociales para dar visibilidad al colectivo LGTBI+

Hasta hace no tanto, el colectivo LGTBI+ vivía oculto si poder expresar su amor libremente. Desde hace algunos lustros, la homosexualidad, mayoritariamente masculina, comenzó a reivindicarse y fueron muchos los rostros conocidos que comenzaron a hablar abiertamente. Algunos de los más populares, los presentadores Jesús Vázquez o Jorge Javier Vázquez, el actor Pepón Nieto o el escritor Boris Izaguirre. Las mujeres, por su parte, parecían quedar en un segundo plano. Sin embargo, este año está siendo el de la visibilidad femenina. Desde el pregón de María del Monte hasta las palabras de Vanesa Martín, que ha abierto su corazón en Instagram con motivo del Orgullo: «Porque no me importe mirar a los ojos a una mujer y besarla con sed y malicia»

«A lo largo de mi vida he ido tirando capas y copas de prejuicios y voy descubriéndome y descubriéndote (a quien haya sido)», comienza. «En mi cabeza conviven a veces también un ejército de dudas y ganas, un ejército valiente pero con recovecos. Y misma me arresto por montar el lío y luego me perdono y vuelvo a desplegar mis alas a la calle. Siento vértigo. He sentido ganas de vomitar a ratos a la vez, mucha vida corriendo fuerte dentro de mí», reconoce.

«Quiero que me duelan las rodillas de querer, sin importarme a quien. Amar hasta que se me salgan los latidos por el cuello, ponerme nerviosa, no dar por hecho nada ni a nadie, sorprender y que me sorprendan y dejarme ir. Quiero dejar de controlar mi daño, que se joda y se duela encima y yo con él», continúa decidida a mostrarse sin restricciones.

«Arrugaría en un papel todas las leyes de moralidad que nos frenan y nos coartan y las lanzaría al fuego», esgrime porque como dice, «es un orgullo sentir, ser, creer, dar, amar, tomar conciencia, apretar con fuerza el nervio, que nos hagan sentir, que nos desmonten. Sabernos en deshielo».

Vanesa Martín aprovecha para dar las gracias a las que han sido o son sus compañeras de viaje: «A quien lo compartió conmigo. Por el ORGULLO que me provoca llegar a sentir así. Después de todo y de tanto. Por amar a personas maravillosas». La cantante hace una oda al amor y a la libertad. «Amor, a ti, como la expresión más grande de sentimiento» y «libertad que eleva, renace, refresca, me atreve, desordena y secuestra». Dos palabras fundamentales para seguir reivindicando y celebrando el Día del Orgullo.

Un texto por el que ha recibido numerosas felicitaciones y que se suma al de otras mujeres que han querido lanzar su mensaje como la actriz Inma Cuesta o la presentadora Sandra Barneda. «Por todas las veces que guardé silencio y pensé que no me escondía, por todas las veces que me negaron y miré a otro lado, negándome yo también», escribía Cuesta. «La vida de puertas para dentro para no molestar y para que nadie sienta vergüenza del qué dirán», recordaba. Gracias a ellas y otras muchas, no tendrán que crecer «sin referentes, sintiéndome sola en muchos momentos de la adolescencia», como evocaba la intérprete.