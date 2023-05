«Sé lo que valen las cosas»

París no ha podido con el acento madrileño de Pilar Rubio, que sigue intercalando algún que otro 'ejque' en sus respuestas. Afirma que tampoco lo han hecho ni la fama ni el éxito, e insiste en que lleva una vida muy normal: «Hay días que me pongo el chándal, el moño y llevo a los niños al colegio todavía con la legaña», dice. La diferencia es que Rubio, hasta con la legaña puesta, es un bellezón. Simpática y entusiasmada con su trabajo, me asegura que la nueva colección de baño que ha diseñado junto a la firma gallega Selmark me va a sentar fenomenal.

-¿Se permite algún que otro aperitivo los domingos? Porque, para estar así de estupenda, tendrá que privarse de muchas cosas.

-No sigo ninguna dieta. Tengo un menú equilibrado y no paso hambre, al revés, porque quiero coger un poquito más de cuerpo, más tonicidad y más músculo, y tengo que comer un montón. A veces no me apetece y tengo que comer más, pero todo lo que sea sano.

-También por la cantidad de ejercicio que hace.

-Bueno, yo hago cuatro horas a la semana. Tampoco es mucho.

-Pues yo hago tres y no me luce igual, porque fui a probarme bañadores y casi me da un parraque. ¿Algún consejo al respecto?

-¿Sabes lo que pasa? Que como no todas somos iguales y cada una tenemos nuestro cuerpo, tiene que haber trajes de baño para todas las mujeres, para que se sientan seguras y felices. Por eso los bañadores que he diseñado están hechos con tela de contención interior, con sujetadores invisibles, y tienes el mismo modelo con distintos cortes según el tipo de cuerpo. Están pensados para que sean versátiles, para que te sientas a gusto y para que sean tendencia, pero también atemporales.

-Usted participa activamente en el diseño.

-Porque soy muy maniática. En la primera colección me dijeron «Puedes hacer lo que quieras, lo que a ti te guste». Entonces pensé en lo que me gustaba a mí y pregunté a mis amigas, a las vecinas y a las señoras mayores qué era lo que les gustaba a ellas y qué necesitaban en un bañador, y con esa información empecé a diseñar. Si te implicas desde el principio en el proceso sabes el porqué de cada prenda, y cómo está hecha.

-De joven también habrá creado sus propios modelos.

-Hombre, claro. De pequeña vestía a mis Barbies con modelitos que hacía yo desde que tenía, yo qué sé, siete años. Pero no soy profesional de eso.

-Hablando de juventud, ¿sigue llevando una rockera dentro?

-Eso uno lo lleva siempre. El amor hacia la música que me inspira y que me da energía para seguir es incalculable y eterno.

-Más que a la música, me refería a si tenía una actitud rockera ante la vida.

-Sí, porque los rockeros son muy genuinos y muy de su gente. Aunque fuera sola a un concierto, me encontraría ahí a cincuenta personas que conozco, porque somos como una comunidad y hacemos familia. Y el amor por la música, siendo tan importante para nosotros y tan de verdad, que no es una moda, hace que tengamos una unión y unos códigos que no todo el mundo tiene.

-¿Y el éxito y la fama de los que disfruta no la alejan de la realidad de la gente?

-Bueno, yo vivo la realidad de la gente porque tengo amigas de todo tipo y sigo haciendo la misma vida con ellas que hace 25 años. Lo único es que ciertas cosas han cambiado porque, evidentemente, tengo cuatro niños y no puedo estar desfasándome hasta las tantas, pero cambiarían igualmente si tuviera otra profesión. Mi profesión no ha cambiado mi forma de ver la vida ni mi forma de ser, es la mentalidad del esfuerzo y del trabajo, si quieres mantenerte ahí y si quieres seguir trabajando. No hay más secretos.

Los pies en el suelo

-Se lo comentaba porque parece difícil llevar esa vida y seguir manteniendo los pies en el suelo.

-Pero si es que yo hago una vida normal. Estoy en París y voy al supermercado, compro la carne, compro pescado, sé lo que valen las cosas, sé lo que cuesta ganarlo. Afortunadamente, puedo hacer de todo y no tengo nadie que me moleste ni que me prohíba, tengo una vida muy normal. O sea, muy, muy normal.

-Va a presentar en Telemadrid 'El mejor', un concurso que busca al mejor humorista de la comunidad. ¿A usted qué le hace gracia?

-A mí los chistes y el humor absurdo me encantan. Me gustaba mucho Pedro Reyes, me gustan mucho Faemino y Cansado. Y Joaquín Reyes y todos los 'chanantes' me flipan. Ese es el humor que más me gusta, pero me río con prácticamente todo, ¿eh? A no ser que no pille el chiste.

-Tiene nueve millones y medio de seguidores en Instagram. ¿Se siente responsable con respecto a los mensajes que difunde en redes?

-Tampoco puedes cargarte de responsabilidad. Al final, da igual lo que hagas y digas: siempre va a haber gente a la que le parezca bien y gente a la que le parezca mal. Tienes que hacer lo que te dé la gana, que para eso es tu Instagram. Punto y final.

-Eso sí es una actitud rockera.

-Bueno, no lo sé, pero es que con la madurez y con mi experiencia le doy importancia a las cosas que realmente la tienen, como la salud de mis hijos, mi trabajo y mi familia. ¿Cómo me va a importar que me critique alguien que ni conozco? Me da igual, la verdad.