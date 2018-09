U2 regresa a Madrid para reactivar su idilio intermitente con la ciudad

Si la gira "Innocence + Experience" se alumbró conceptualmente como una mirada del mundo desde la ventana del hogar de unos jóvenes U2, en el clima de violencia del Dublín del momento, y el aniversario de "The Joshua Tree" conmemoró su eclosión como estrellas mundiales, este "Experience + Innocence" cierra el recorrido con la vuelta del músico triunfante a casa.

Concebida por tanto como una continuación, presenta una estructura escenográfica muy similar a la de hace tres años, aparentemente con la misma pasarela de casi 30 metros que divide casi toda la pista, con una gran pantalla transversal a lo largo de la misma.

Además, se mantienen numerosos visuales y el núcleo de la historia sigue alimentada por un cuerpo de canciones clásicas compuesto por "I will follow", "Cedarwood Road", "Iris (Hold me close)" y "Sunday Bloody Sunday", aunque esta vez el grueso del resto de temas proceda de su último disco, "Songs of Experience" (2017).

"Es muy buen show, pero bajo mi punto de vista demasiado parecido al de 2015. Eso sí, la 'intro' del show actual con 'The Blackout', con un vídeo muy impactante sobre los movimientos y protestas sociales en Europa, mejora mucho la anterior, cuando Bono entraba al son de 'People have the power' de Patti Smith", considera Balart.

Otras novedades pasan por la resolución diez veces mayor de la pantalla, el acceso a una aplicación móvil de realidad aumentada durante el concierto y la interpretación por primera vez de una joya muy poco manida de su discografía, "Acrobat", en sustitución de imprescindibles de "The Joshua Tree" como "Where the Streets Have No Name".

"Tiene cierto sentido que después de una gira temática que ha recorrido medio mundo quieran dejar descansar ese disco. Todos nos quedamos parados inicialmente cuando lo supimos, pero la gira al final va rodada y no se echa de menos", concluye Balart.