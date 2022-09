Dicen que no conviene mentar al diablo y el martes en TVE Pedro Sánchez lo mentó. Decía que después de todo lo que le ha caído encima al gobierno (pandemia, volcán, guerra en Europa…), sólo faltaría tener que hacer frente a una invasión zombie. Peor que mentar al diablo. Todas las televisiones se han hecho eco del tema, han investigado y han descubierto que muchos países tienen planes previstos para la invasión zombie. Incluso Estados Unidos tiene esos planes colgados en internet, a disposición de los ciudadanos.

El cachondeo que se ha montado, del que dio buena cuenta, entre otros programas, la siempre estupenda Cristina Gallego en 'El Intermedio' del pasado miércoles, ha sido unánime, pero... Dentro de las actividades lúdico festivas sobre el mundo zombie, el 11 de octubre, en el marco del Festival de Cine Fantástico de Sitges tendremos la tradicional 'zombie walk', una divertida marcha en donde cientos de personas disfrazadas y maquilladas de zombies toman las calles del pueblo desfilando como muertos vivientes. Todo ayuda para que nos preparemos, por si acaso.

En tiempos de Mariano Rajoy un senador de Compromis preguntó al entonces presidente si el Gobierno de España tenía algún plan en el caso de un apocalipsis zombie. La respuesta fue que no. Que tiempos en que aquello nos pareció un chiste. Hoy, donde aparecen tipos que siguen asegurando que la Tierra es plana, ¿sigue pareciendo un chiste o es una premonición? ¡Qué miedo! Pero nos queda un consuelo, mentemos al diablo otra vez y pensemos que antes del apocalipsis zombie, aun nos queda lo del meteorito. ¿Qué no se lo creen? Vean en Netflix 'No mires arriba', que además de ser una de esas comedias que hielan la sangre, es todo un compendio de la estupidez humana.