Y esta serie, ¿dónde está?

9 temporadas, 173 episodios, 58 horas. Hasta hace apenas unos días la serie protagonizada por Jerry Seinfeld estaba disponible en Amazon Prime Video. Creada junto a Larry David, a quien podemos ver en HBO con su propio show, cada capítulo de esta comedia arrancaba y concluía con fragmentos de un monólogo del cómico estadounidense, que se encarnaba a sí mismo. Textos que ‘extraía’ del meollo central del episodio, en los que el humorista, junto a su trío de amigos (Elaine, George, Kramer), se dedicaba a sacar punta a la realidad. Desde la cola para entrar en un cine, hasta la búsqueda de un vehículo perdido en un parking gigante, pasando por un boli que escribe bocarriba o un pizzero que no se lava las manos después de mear. Todo y nada era tema para esta sitcom de la NBC que en un momento determinado se permitió jugar con la metaficción -Seinfeld y George ponían en marcha una serie dentro de la propia serie, algo con lo que luego ha vuelto a jugar Larry David en ‘Curb Your Enthusiasm’, extendiendo la vida de ‘Seinfeld’-. Existe una cuidada versión en DVD, difícil de encontrar en estos momentos en el mercado español.

7 temporadas, 145 episodios, 107 horas.Joss Whedon, responsable de ‘Los vengadores’, retomó aquí una idea que había escrito años atrás para un largometraje -infecto, todo hay que decirlo- y desarrolló una serie de instituto tan genial, original y divertida que títulos más recientes como ‘Misfits’ o ‘Las escalofriantes aventuras de Sabrina’ no pueden negar su inspiración. Con una fotografía muy cuidada, la serie ponía el foco en Buffy, estudiante de día y cazadora de noche, y su pandilla de amigos inadaptados. A través de todo tipo de monstruos -no solo había chupasangres- y una descacharrante galería de personajes, la ficción de la Fox hablaba de los problemas de los adolescentes: sexo, drogas, familias desestructuradas, la fama, el instituto o el inevitable paso a la madurez. Existe una edición en DVD y en algunas plataformas europeas hay una horrorosa edición en alta definición -la serie se rodó en 4:3, y la han pasado a un formato panorámico, recortando gran parte de los fotogramas y restando definición-. Ahora que Disney+ está entre nosotros, podría ser un buen momento para recuperarla.

7 temporadas, 155 episodios, 104 horas. Producida por Warner Bros. y emitida inicialmente por la NBC, la serie de Aaron Sorkin goza de una edición física en DVD, disponible aún en grandes almacenes, pero no tiene presencia en ninguna de las plataformas de vídeo bajo demanda. Galardonada con dos globos de oro y 24 emmys, la ficción seguía los pasos del presidente de EE UU, Josh Bartlet, un demócrata al que daba vida Martin Sheen. A lo largo de sus siete temporadas, mostraba los entresijos del trabajo en la Casa Blanca, a través de los colaboradores del mandatario. La ficción no solo era un excelente y didáctico reflejo de cómo funciona la política estadounidense -con algún puntito patriota-, sino que puso de moda las secuencias de diálogos caminando entre pasillos.

6 temporadas, 121 episodios, 85 horas. En efecto, la serie que lo revolucionó todo no está disponible en ninguna plataforma de ‘streaming’. Creada, entre otros, por J. J. Abrams (’Super 8’) y Damon Lindelof (’Watchmen’), la ficción fue un proyecto para la ABC, que recogía las peripecias de medio centenar de personas tras sobrevivir a un accidente aéreo e ir a parar a una isla del Pacífico aparentemente desierta. Al poco de llegar, un cúmulo de sucesos extraños va atemorizando al pasaje, que poco a poco irá descubriendo los misterios que encierra un enclave paradisíaco. Viajes en el tiempo, osos polares, enemigos intangibles y habitantes autóctonos trufaron una serie coral -Matthew Fox, Evangeline Lilly, Terry O’Quinn, Josh Holloway, Naveen Andrews o Jorge García estaban entre los protagonistas de la misma- y adicta a los giros, cuyo tramo final no gustó a muchos de sus seguidores. Tal fue el éxito que el episodio final fue emitido simultáneamente en nueve países. Existen ediciones en DVD y Blu-ray, pero ésta última es difícil de encontrar ya.

4 temporadas, 73 episodios, 61 horas.Ronald D. Moore, responsable de series como ‘Outlander’ o ‘For All Mankind’, retomó aquí una franquicia de 1978 y la adaptó a los tiempos modernos. Ciencia ficción, filosofía y religión se dan la mano en una serie exquisita que narra el ataque de los cylons, unas criaturas robóticas indistiguibles de un ser humano, a la humanidad. Juegos de espejos, falsas apariencias, lucha de clases y un toque existencialista para una serie que no es difícil encontrar en Blu-ray si a uno no le importa leer con subtítulos en castellano.

Otros títulos

Además de estas siete series, en las plataformas faltan títulos como ‘El equipo A’, ‘MacGyver’, ‘Superagente 86’, ‘Expediente X’, ‘El coche fantástico’, ‘Canción triste de Hill Street’, ‘Fringe’, ‘Cheers’, ‘Frasier’, ‘Búscate la vida’, ‘Firefly’, ‘24’, ‘Doctor en Alaska’, ‘Alfred Hitchcock Presenta’, ‘The Twilight Zone’, ‘El cuentacuentos’, ‘El gran héroe americano’ y, lamentablemente, muchos más.