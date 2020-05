Willy Bárcenas acusa a TVE de vetarle de ‘Masterchef’

Guillermo «Willy» Bárcenas ha asegurado en su cuenta de Instagram que estuvo dudando si «debía o no contar» lo que le había pasado en su «brevísima experiencia en Masterchef Celebrity», aunque finalmente lo narra «desde el principio». «Una mañana después de haber subido una receta a Instagram, me llamaron de la productora del programa para ver si me interesaría concursar en la siguiente edición», propuesta que aceptó «rápidamente», e incluso pasó a una segunda fase en la que recibió unas claves para acceder a las masterclases online del programa.

«Sinceramente, creo que lo hice bastante bien y así me lo hicieron saber la gente de la productora», e incluso dieron una fecha de comienzo, continúa en su relato, aunque condicionado a que la evolución de la COVID-19 lo permitiera.

«Hasta ayer era un concursante, uno más, y hoy soy alguien a quien no le permiten participar en un programa de cocina por un nombre y unos apellidos», afirma el cantante de Taburete, cuya queja ha levantado oleadas de respuestas, tanto de apoyo como lo contrario, también en las redes. Como el programa no se ponía de nuevo en contacto con él, pidió a su mánager que preguntara. «Fue ayer cuando la productora nos dice que lo sienten muchísimo, que estaban encantados conmigo y querían que participase pero que TVE se opone a que yo concurse en el programa», cuenta en su mensaje en redes.

Ante la denuncia y la sospecha volcada en las redes, la productora Shine Iberia, encargada del proceso de selección de los nombres que forman parte de cada edición de MasterChef, ha señalado en un comunicado remitido a Efe que Televisión Española ni participa ni decide en ninguna parte del proceso de selección de los participantes.

Explica que Guillermo Bárcenas «no estaba» en la selección final para MasterChef 5, que Shine Iberia trasladó a TVE como se ha hecho siempre en las ediciones anteriores por las que han pasado hasta 80 aspirantes por temporada.

Añade la nota que, antes de esta selección final, la productora pone en conocimiento de TVE «todos los nombres que participan en el casting, con independencia de que finalmente sean seleccionados, las condiciones económicas y calendarios de grabación del próximo Masterchef Celebrity».

«De ese modo, si en algún caso no hay acuerdo o existen incompatibilidades de agenda, no se sigue avanzando. Asimismo, a todos se les da acceso a la Escuela Online MasterChef», agrega Shine Iberia.

La productora reitera que «en el criterio de selección de Shine Iberia no existe veto alguno hacia absolutamente ningún nombre, tampoco en el caso de Guillermo Bárcenas», que ya se valoró para su entrada en la pasada edición de MasterChef Celebrity 4, pero «no pudo formar parte del casting de selección (como era deseo de sus representantes)».

«Este año -explican-, tras realizar dos pruebas, finalmente no accedió al grupo de seleccionados, como tantos otros nombres».

Un grupo que ha quedado finalmente integrado por Celia Villalobos, Florentino Fernández, Gonzalo Miró, Raquel Meroño, Juan José Ballesta, La Terremoto de Alcorcón, Melani Olivares, Josie, Raquel Sánchez Silva, David Fernández, Nicolás Coronado, Lucía Dominguín, Jesús Castro, Ainhoa Arteta, Perico Delgado y Laura Sánchez. EFE