La 1 vuelve a plantar cara a Antena 3 con su mejor noviembre en 14 años

La 1 se acerca ligeramente al reinado de audiencias, aunque el dominio de Antena 3 parece, de momento, inalcanzable. La primera cadena de TVE anotó en noviembre un 12,3% de cuota de pantalla –el mismo dato que en octubre– frente al 13% que marcó en ese mismo periodo la de Atresmedia –pierde una décima–, lo que le convierte en el canal más visto del país por decimosexto mes consecutivo. Ambas televisiones dejan fuera de juego a Telecinco, que con un 9% de media profundiza en su crisis encadenando un nuevo mínimo, al perder cuatro décimas con respecto al mes anterior.

Antena 3 cierra noviembre consolidando su liderazgo televisivo en las franjas de mayor consumo. En 'prime time' logra un 13,9% de cuota mientras que en sobremesa arrasa con un 18,1% de media. Es la opción favorita en los mayores de 65 años (16%) y gana en ocho comunidades autónomas, destacando en Andalucía (14%) o Comunidad Valenciana (15,6%).

En este sentido, los informativos de 'Antena 3 Noticias' continúan como referencia informativa para la audiencia, con un 19,3% y más de 2 millones de espectadores de media, encadenando 71 meses de liderazgo consecutivo. Especialmente destacable es el dato de Sandra Golpe en la edición de mediodía con un 24% y más de 2,2 millones de espectadores, su mejor dato desde 2007; o Vicente Vallés por la noche (18,7% y 2,2 millones).

En entretenimiento, 'El hormiguero' (15,5% y 2 millones) vuelve a ser el programa más visto de la noche, ganando otra vez a 'La revuelta' de David Broncano, y 'Pasapalabra' lidera con un 20,3% y más de 2,1 millones. Al mediodía, 'La ruleta de la suerte' sigue imparable con un 22,5% y 1,6 millones, logrando su mejor noviembre en 17 años y sumando 67 meses consecutivos de liderazgo.

El buen dato del canal público supone un crecimiento de 2,1 puntos respecto al año anterior. La cadena lidera varias franjas clave, como la mañana (14,9%) –su mejor dato desde 2008– y la tarde (11,6%), cuya primera posición no lograba desde 2009. Además, registra su mejor 'prime time' en noviembre desde 2011, con un 12,7%. Por targets, encabeza las audiencias entre jóvenes de 13-24 años (11,4%), 25-44 (10,5%) y 45-64 (12,5%). Y por territorios, lidera en Aragón, Baleares, Euskadi, Madrid y otras comunidades, siendo además la generalista nacional más vista en Cataluña.

La explicación de la subida de La 1 está en sus magacines o formatos de actualidad, los llamados 'infoshows', que continúan en tendencia ascendente ante la alta demanda informativa de las últimas semanas. 'La hora de La 1', con Silvia Intxaurrondo, firma máximos históricos, con un 18,9% y 367.000 espectadores sin contar su emisión por 24 horas. 'Mañaneros 360' iguala su mejor cuota (16,5%) y su segundo bloque marca también máximos (12,3% y 962.000). 'Directo al grano' consigue un 11% y casi 900.000 espectadores, su récord desde el estreno, mientras que 'Malas lenguas', con Jesús Cintora, sube hasta un 12,3% y más de 1,1 millón de televidentes. Por su parte, 'Aquí la Tierra' alcanza su mejor marca histórica en cuota (13,5%) y supera los 1,4 millones.

En entretenimiento, el 'reality' 'Hasta el fin del mundo' logra el mejor estreno en siete años (14,3%). 'Late Xou', de Marc Giró, firma su mejor promedio histórico (12%), mientras 'Futuro imperfecto', de Buenafuente, lidera los jueves con un 13,4%. Además, en 'prime time', la serie histórica 'Ena. La reina Victoria Eugenia' debuta con un 17%, el mejor estreno de una ficción de corte histórico desde 2013. El partido de fútbol España–Turquía es lo más visto del mes con más de 3,9 millones de espectadores y un 29,4% de 'share', seguido del Georgia–España con 2,7 millones y 29,1%.

En Telecinco, las alegrías llegan a cuentagotas. 'El programa de Ana Rosa' puede presumir de ser el espacio de 'day time' con mejor cuota de pantalla de la cadena (12,2% y 305.000), imponiéndose a 'Espejo público' de Antena 3. En el horario de máxima audiencia, 'La isla de las tentaciones' (15,9% y 1.305.000) destaca en la noche de los lunes, con un espectacular seguimiento del 41,7% de 'share' entre los espectadores jóvenes (de 13 a 24 años). También resaltan el buen rendimiento de '¡De viernes!' (13,6%) y 'Bailando con las estrellas' (11,4%).

En la parte baja, laSexta (6,3%) vence a Cuatro (6%), que anota su mejor marca del último año. La 2, con un 3,1%, también consigue su mejor noviembre desde 2009. El 'pódium' de las cadenas TDT lo encabeza FDF (2,3%), seguida de Energy (2,3%) y Trece (2%). Boing, además, consigue el liderato entre los niños (17,5%). El tiempo de consumo de tele tradicional por espectador al día es de 285 minutos, nueve minutos menos que en 2024.