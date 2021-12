Vuelve 'Un paso adelante' La plataforma Atresplayer Premium recupera la marca con 'UPA Next' y algunos de sus personajes «más emblemáticos»

Fue uno de los grandes anuncios de la noche del lunes, en la que Atresplayer Premium, la plataforma de pago de Atresmedia, presentó sus novedades de cara a la temporada que viene. Habrá nuevos episodios de 'Un paso adelante'. Pero no lancemos las campanas al vuelo. La serie se llamará 'UPA Next' y tendrá como escenario la academia de Carmen Arranz, a la que daba vida Lola Herrera, la más famosa escuela de artes escénicas de nuestra televisión. Y sí, contará con «algunos de sus personajes más emblemáticos», añaden en la nota de prensa, pero eso no significa que el tito Robert (Miguel Ángel Muñoz), Lola (Beatriz Luengo), Silvia (Mónica Cruz) o Pedro (Pablo Puyol) vayan a formar parte del elenco actoral de esta nueva entrega de la ficción. Habrá que esperar a que se confirme qué actores van a formar parte de esta tanda de episodios.

Los nuevos capítulos estarán producidos por Atresmedia Televisión en colaboración con The Mediapro Studio, y reavivan, en una nueva temporada, las tramas protagonizadas por alumnos y profesores que hicieron de esta serie de Antena 3 un auténtico fenómeno fan y a sus actores, ídolos de una generación de jóvenes.

'Un paso adelante' supuso una revolución en el panorama de las series españolas con la introducción del género musical en la ficción. La serie, que llegó a emitirse en Alemania, Serbia, Italia y Francia y cruzó el charco, permaneció en emisión de 2002 a 2005, con una media de 3,6 millones de espectadores obtenidos a lo largo de 6 temporadas y con capítulos que superaron los 4,7 millones de seguidores.