La vuelta de Isabel Pantoja a los platós Telecinco presenta 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?', un concurso musical que supone el regreso a televisión de la tonadillera

¿Cuánto vale tu voz? Es la pregunta a la que intentará dar respuesta 'Top Star', el nuevo formato creado por Mediaset junto a la productora Fremantle, que da un nuevo giro al concurso musical, donde hay pujas y apuestas reales por una voz y el público del plató es protagonista y tiene un papel clave. El 'talent' de Telecinco, que se emitirá en 'prime time', supone el regreso de Isabel Pantoja a televisión, tras más de un año sin pisar los platós. Vuelve además al mismo canal que ha aireado sin reparos los duros reproches de su hijo Kiko a su madre por la herencia de 'Cantora'.

Pantoja desembarca en el grupo Mediaset tras un «año difícil, duro, extraño y fatídico para millones de personas». «Y dentro de esas personas también estaba yo. Volver a ver los focos hacia mi persona ha sido iluminarme de nuevo», subrayó. «No he estado recluida. He estado en mi casa, cuidando a mi madre, que es lo más grande que tengo en mi vida. Me cuido mucho para no contagiar a nadie», explicó. Ella, a sus 64 años, espera que le pongan la vacuna «cuanto antes».

Preguntada si haría una docuserie similar a la que emite Telecinco con Rocío Carrasco, se limitó a decir que ahora tiene un contrato con Mediaset con el que tenía que hacer otro 'talent'. «Y es lo que estoy haciendo. Y muy feliz. No estoy viendo televisión. En casa solo tenemos la música puesta», declara. Indica que no conoce el formato de la hija de Rocío Jurado porque no ha visto «nada». Y tiene descartado lo de irse a vivir a Miami, como apuntaron varias informaciones. «¿Pero cómo me voy a ir a Miami? Hace un calor que te mueres», bromeó.

Con 'Top Star', Mediaset y la productora han desarrollado un formato original que se ha ido cocinando en el plató, con varios programas pilotos. «Estamos asistiendo a un nacimiento», comentó el presentador, Jesús Vázquez, que también dirigirá las subastas que tendrán que pelear los mentores, entre los que se encuentra Risto Mejide, que celebra que se apueste «no solo por la cultura, sino por la innovación», con programas cien por cien españoles.

Les acompañará la cantante mexicana Danna Paola, quien resaltó el «compañerismo desde el primer día» con Mejide y Pantoja. «El buen rollo que hemos creado lo van a ver en pantalla». La actriz cree que el programa va a ser «una bomba». «Soy una persona que no tiene pelos en la lengua y digo las cosas de forma muy directa, pero estoy segura de que puedo aprender mucho de mis compañeros». Por su parte, la tonadillera confesó que es «difícil poner precio a una voz». «Es una etapa nueva en mi vida y espero que continúe porque me lo paso muy bien. Lo mío es la música, la música amansa a las fieras».

Doble competición

La apuesta de Telecinco es una doble competición en la que, por primera vez, se hacen apuestas y subastas de dinero real. Por un lado, los concursantes pugnan para llevarse el dinero por el que han sido subastados y, por otro, los mentores despliegan sus armas y estrategias para que los artistas por los que han pujado se conviertan en ganadores con el apoyo del público en plató. Harán valoraciones a viva voz, a la cara de los concursantes.

Cada programa consta de tres rondas eliminatorias y una final, en la que se decide el ganador. En cada una de ellas actúan tres cantantes agrupados bajo un estilo común. «Veremos también a gente que participó o incluso ganó otros 'talents'», anticipó Vázquez.

'Top Star' ha querido «reivindicar que la cultura no debe ser gratis y tiene que tener un precio, porque el trabajo que hay detrás merece ser valorado», dijo uno de sus productores. Con esta premisa nació el programa, que quiere diferenciarse de otros 'talents' que se emiten en la cadena. «No es solo un concurso de talento. También tiene una parte de juego y 'game show', donde se pone valor económico a la voz».