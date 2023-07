«He visto a poca gente que trabaje tanto como Lydia Bosch»

No es la primera vez que la actriz Natalia Rodríguez (Madrid, 31 años) participa en una ficción diaria. Ella es una de las protagonistas de 'Mía es la venganza', la serie que emite Divinity ahora de lunes a viernes a las 15:45 horas, e interpreta a Olivia Sierra, la directora ejecutiva del centro deportivo de 'Los Olivos' y la hija de Sonia Hidalgo, a la que da vida Lydia Bosch. La joven se enfrenta a Mario (José Sospedra), el nuevo e irritante jefe de mantenimiento del club de quien se enamorará irremediablemente; un hombre que, al mismo tiempo, llega para ejecutar una venganza sobre su madre. La última apuesta en ficción de Telecinco se trasladó a la cadena temática en busca de una segunda oportunidad tras los malos datos de audiencia en el canal principal de Mediaset.

-¿Cómo fue su llegada a la serie? Inicialmente había otro reparto.

-Fue una situación estresante, no os vamos a mentir. Salió en muchos medios lo que pasó de verdad. Esto fue un poco precipitado, porque me avisaron con tres días de antelación, básicamente. La verdad es que la acogida fue muy buena. El equipo, en general, va en el mismo barco. Y aquí estamos, en una serie diaria que, como todas, se van construyendo con el tiempo. No fue algo tan traumático y drástico. El personaje se va construyendo según van escribiéndolo o relacionándolo con otros, porque la química que tengas con los compañeros es muy importante. Soy muy diferente a Olivia y, al final, cada actor pone su esencia al personaje.

-Y de repente, le dicen que su madre en la ficción es Lydia Bosch.

-Siguiendo con la anterior pregunta, creo que como fue todo tan precipitado, no me di cuenta hasta un mes después de que mi madre en 'Mía es la venganza' era Lydia Bosch. Y creo que, precisamente, me lo dijo mi propia madre porque es muy fan de ella y no para de mandarle audios diciéndole 'Lydia, te amo' (risas). ¿Qué puedo decir? Pues que me ha tocado la lotería, de verdad. Siempre se dice lo mismo con los compañeros, pero, por ejemplo, a José Sospedra ya le conozco desde hace millones de años. Y Lydia es una mujer increíble, he visto a poca gente que trabaje tanto como ella. Es brutal y hemos encajado mucho. Hay mejor relación detrás de las cámaras que en la ficción.

-¿Fue complicado compaginar una serie diaria con su vida personal y social?

-¿Vida? ¿Qué vida? (risas) En el rodaje se van variando un poco las horas. Hay días que tengo más grabaciones, otros menos. Al principio fue un poco más duro también por el tiempo. Grabábamos como que era verano, pero era invierno. Y bueno, estas cosas clásicas que pasan siempre en todos los rodajes…. Es verdad que al principio fue un poco más 'full time', pero ahora va todo un poco más rodado y tengo más vida social. Tengo tiempo para tomarme una cerveza.

La llegada a la serie «Fue un poco precipitada, porque me avisaron con tres días de antelación, básicamente»

-Otros actores cuentan que las series diarias estaban denostadas, pero ahora se ha elevado el nivel de calidad.

-La idea que tiene la gente de una serie de diario es como si fuera la hermana menor. Es lo que decían también los actores y las actrices del cine con la televisión. Creo que eso va cambiando también con la aparición de las plataformas. A diario se pueden hacer muy buenos productos. Yo he hecho muchas series diarias, y no es por menospreciar a otras ni nada, pero simplemente creo que 'Mía es la venganza' es algo muy diferente. Ni mejor ni peor. Es una producción que tiene una calidad brutal. No tiene nada que envidiar de una serie de 'prime time'. Entonces me parece que sí. Se está elevando el nivel y no estábamos acostumbrados.

-En el plató de 'Mía es la venganza' grabaste anteriormente otras series, ¿no?

-He grabado en este plató dos series. Rodé 'Alta mar' para Netflix y también la ficción de 'Isabel' en TVE, donde interpretaba a Carolina de Aragón. Pero no había visto nunca un despliegue así y tan grande. Tenemos hasta cuadras con caballos. No había vivido algo así. Me tuvieron que enseñar en tiempo récord a montar en caballo y lo llevé bastante bien. Cuando tenga más tiempo le dedicaré a ello. Y como destacaba Lydia Bosch, el decorado es todo real.