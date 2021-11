'Vidas cruzadas' arranca con un traspié

No fue un debut afortunado el del 'Vidas cruzadas' el pasado lunes en Televisión Canaria. El programa de Videre, productora de Editorial Prensa Canaria, registró un 6,7% de cuota de pantalla, lo que se tradujo en 42.000 espectadores de media. ¿Es mucho o es poco? Nada mejor que mirar los registros de los programas emitidos justo antes: el 'Telenoticias 2' alcanzó el 17,7% de 'share' y 118.000 espectadores de audiencia media, mientras que 'Una hora menos', tuvo un 'share' del 13,5% y unos 100.000 espectadores de media. Ambos espacios llegaron a picos de 200.000 espectadores. Como se ve, a mucha distancia de 'Vidas cruzadas'. La media de audiencia de la cadena el lunes fue de un 10%, de manera que la producción de Videre hizo de lastre. Y habrá que ver si remonta en audiencia en las siguientes entregas o si continúa tirando a la baja la media del canal.

¿Qué pudo pasar? Probablemente que la cadena no tuvo en cuenta que 'Vidas cruzadas' es más de lo mismo: una sucesión de entrevistas a personajes meritorios pero con un empeño nada disimulado en tocar la fibra sensible del espectador y con una sensación general de «esto ya lo he visto». Como si se mezclasen el programa de Bertín Osborne en Telecinco y 'Confesiones', este último de Televisión Canaria, con el añadido de que tras 'Vidas cruzadas' se emitió precisamente 'Confesiones'. O sea, que si el espectador no quería caldo, pues se encontraba con dos tazas.

Si esperaban en Televisión Canaria que la presencia de la periodista Marisol Ayala como conductora del programa fuese una garantía de éxito, pues también se equivocaron. Cada formato periodístico tiene sus nombres y apellidos, como también cada tiempo tiene sus protagonistas. No se trata de poner reparos a Marisol Ayala sino preguntarse si no hay en la propia Televisión Canaria periodistas con presente y mucho futuro para estas lides. Seguramente la misma reflexión se la hicieron muchos de los hombres y mujeres que trabajan en la cadena. Ya se equivocaron Francisco Moreno y su equipo al dar por bueno que un líder político hiciera de presentador de un espacio de entrevistas, y ahora anotan el segundo error en pocos días.