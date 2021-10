El viaje al presente de 'Cuéntame'

Se cumplió la profecía: «'Cuéntame' va a contar nuestros días». Mañana, la serie más longeva de la televisión en España, 'Cuéntame cómo pasó', llegará al 2020 y 2021 para reflejar la España de 2020 azotada por la covid-19. «En los últimos capítulos de la temporada veremos cómo Mercedes se vacuna», asegura Joaquín Oristrell, coordinador de guion, guionista y director del primer capítulo de la serie, en la rueda de prensa previa al estreno. «Además, también hablamos de una gran nevada que va a llegar».

Será una temporada atípica que llega en un momento histórico. El primer capítulo, 'Desde mi balcón', ya deja entrever la emoción a la que apunta esta nueva tanda de episodios. «Era imposible hacer esta temporada sin contar lo que está ocurriendo», confiesa Oristrell, que ha decidido colocar a la familia Alcántara ante dos acontecimientos que han unido a los españoles como son los Juegos Olímpicos de Barcelona y la pandemia.

La serie podrá verse cada noche de jueves en La 1, y tras su emisión también en el servicio A la carta de RTVE. Sin embargo, el director de Contenidos, Canales y Producción de Programas de la cadena, Fernando López Puig, señala que la ventana de Amazon Prime Video sigue abierta, a falta de concretarse: «Tenemos el mismo acuerdo con Amazon, pero todavía no hemos cerrado con qué ventana o con qué periodicidad».

La cantante Rozalén pondrá voz a la cabecera de una ficción que,en esta ocasión, seemitirá sin parones

La ficción regresa a la parrilla con dos novedades. La primera de ellas se escuchará al arrancar cada capítulo y es que Rozalén pondrá su voz a la cabecera. Además, esta temporada se emitirá sin parón, «aunque todavía falta rodar diez capítulos», reconoce Oristrell. «Es una temporada muy emocional», añade Ana Duato. «Esta temporada más que nunca se nota ese gran equipo que nos ha abrigado», sostiene.

Envejecidos

El tiempo también pasa factura en la ficción. Imanol Arias y Ana Duato, Antonio y Mercedes en la serie, también han crecido hasta alcanzar los 90 años. «Poder contar un personaje desde que eres un niño hasta que eres un anciano es una oportunidad única», detalla Arias. «Merche y Antonio corresponden a una generación que ahora está muy dañada, pero que desde los 60 en adelante se ha ido enfrentando a las novedades. Lo que yo destacaría de Merche y Antonio es el amor que se tienen. Y es uno de los acicates de 'Cuéntame'. Como Merche no hay ninguna igual, no me siento igual con nadie», puntualiza.

No obstante, el actor reconoce algún que otro problema para representar a ese Antonio envejecido, ya que el rodaje de 1992 le «coincidió con una gastroenteritis bestial que tuve y me hizo perder diez kilos. Algo que funcionó muy bien para el Antonio de 1992, pero que no logré recuperar para el de 2020. Así que he tenido que usar prótesis para mi cuerpo».

Cuenta emocionado Arias que se inspiró en sus padres para dar vida a esta versión envejecida de Antonio. Duato, por su parte, ha tomado como referencia «el trabajo como actriz de María Galiana. Es una abuela insuperable para hacer, para todos. Todo el mundo tiene como referencia a la Herminia de María Galiana. Me inspiro cada día en ella».

Carlos Hipólito, la vozen off que ha narrado lo sucedido en la serie desde los ojos de Carlitos, dará vida al hijo ya adulto

Otra de las sorpresas que guarda la vigésimo primera temporada de 'Cuéntame cómo pasó' es poner rostro a la voz en off de Carlitos. «Estoy muy contento de salir por fin en televisión y pisar esos decorados que llevo 20 años viendo», relató Carlos Hipólito. Él ha sido el encargado de narrar la historia de Carlitos, el personaje al que ha dado vida Ricardo Gómez.

Ya adulto, Carlos vuelve de Nueva York para estar con la familia. «Es ya un hombre más seguro y maduro», comenta. «He hablado con Ricardo Gómez, somos muy buenos amigos. Ya cuando me dijo que dejaba la serie, le dije que como me quedase sin trabajo por su culpa le partía las piernas. Pero afortunadamente quisieron seguir contando conmigo. Él está muy contento de que sea yo el que interprete al Carlos adulto, y es un guiño a los fans que da sentido a su voz de adulto», explica.

Homenaje a la sanidad

Ambientado en pleno confinamiento, 'Desde mi balcón' es el episodio es toda una declaración de intenciones. Oristrell, director de este primer capítulo, hace hincapié en los valores que la serie refleja sobre la sanidad y educación públicas, «muy acordes a una televisión pública como es TVE».