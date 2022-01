Nagore Robles, presentadora de Mitele Plus «No tengo valor para concursar en 'Supervivientes'» La colaboradora de televisión y ex 'GH' conduce 'Sobreviviré' en la plataforma premium de Mediaset

Desde que participó en 'Gran Hermano' en 2009, la trayectoria televisiva de Nagore Robles (Basauri, Vizcaya, 38 años) se ha ido consolidando hasta convertirse en uno de los rostros más populares de Mediaset. Acostumbrada a debatir sobre 'realities' en los platós como colaboradora, la pareja de Sandra Barneda se pone ahora al frente de 'Sobreviviré', un espacio exclusivo de la plataforma premium de pago Mitele Plus «sin reglas ni guion» que analiza lo acontecido en 'Supervivientes' tras la emisión de la gala en Telecinco, que se ofrece esta noche.

–¿Qué tal su primera experiencia con un programa propio?

–Estoy supercontenta y muy emocionada por la oportunidad.

–¿El directo le impone?

–Siempre me pongo muy nerviosa porque tengo pánico escénico. Lo saben muy pocas personas. Además soy muy autocrítica, entonces siempre me exijo muchísimo. Es verdad que en los primeros cinco minutos me pongo tensa, pero luego me dejo llevar y que sea lo que tenga que ser.

–¿Qué puede hacer en una plataforma de pago como Mitele Plus que quizás no podría hacer en una tele en abierto?

–Siempre he sido muy gamberra. He sido muy libre a la hora de opinar, con una acidez y un humor peculiar. Pero es verdad que al ser una plataforma de pago, con un horario bastante adulto, es cierto que te puedes tomar licencias distintas a las de un canal nacional. Creo que estamos haciendo algo diferente y fresco, porque darle voz a gente que está opinando en su casa, desde sus redes sociales, sin censura y con total libertad, creo que es algo muy novedoso. Vamos sin guion y sin reglas. Mediaset es una empresa muy profesional y líder en entretenimiento, que es lo que nosotros también estamos haciendo.

–Hablando de 'Supervivientes', ¿qué concursante está haciendo méritos para ganar? ¿Tiene favoritos?

–Me puede caer bien una persona por temas personales o porque le haya conocido fuera, pero no me suelo casar con nadie. En otras ediciones me pedían algunos concursantes que los defendiera, pero siempre les he dicho que no. He sido muy libre. Me gustan mucho Palito Dominguín y Lola. Suelo defender a aquellas personas que tienen poco apoyo de primeras y que son personajes nuevos, que no están resabiados en televisión y no tienen estrategias ni un papel aprendido. Son mis ganadoras, cualquiera de las dos.

–¿Se plantearía concursar en 'Supervivientes'?

–Como diría la gran Rocío Carrasco: 'no tengo coño, no lo tengo'. No, lo siento, pero no tengo valor suficiente. Es mi 'reality' favorito, junto a 'Gran Hermano', pero hay cosas que haces con 26 años que ahora mismo con 38 pues no tengo el valor suficiente y prefiero verlo desde la barrera. Nunca se sabe las vueltas que da la vida. Si en un momento dado me apetece vivir esta experiencia maravillosa… pero lo dudo, porque me falta valor. La convivencia no la llevo bien.

–¿Qué le llevó a participar en 'Gran Hermano'?

–Mi necesidad de cambio y de experimentar algo nuevo y único. A veces quieres vivir una aventura que te cambie la vida, y en ese momento era lo que necesitaba. Ahora mismo me gusta la vida que tengo. No me veo en un 'reality', estoy centrada en otras cosas, pero me encanta seguirlos.

–Ahora que ya tiene un programa propio, ¿qué formatos le gustaría presentar?

–Empecé en televisión hace doce años. A mí todas las oportunidades que me dé Mediaset siempre estaré agradecida. Ya sea como colaboradora o llevando un programa. Soy una tía muy curranta, y que confíen en ti para un proyecto nuevo como 'Sobreviviré', pues estoy encantada. Si me dan otra oportunidad, voy a decir que sí.

–¿Por qué cree que se sigue cuestionando a Rocío Carrasco?

–Le tengo muchísimo cariño porque Rocío se hace querer desde el minuto uno. Es una mujer muy valiente y sensible, con un humor maravilloso y una fuerza increíble. Esta docuserie ha ayudado a muchas mujeres, a familias, a entender y a remover.