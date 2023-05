'UPA Next', la escuela de baile más famosa de la tele vuelve a abrir sus puertas

Quince años después de su marcha a Estados Unidos, Rober, el personaje que interpreta el actor Miguel Ángel Muñoz, regresa a España con la idea de montar un gran musical que recoja los grandes éxitos de 'Un paso adelante' junto a nuevos artistas y bailarines, con el objetivo de que la academia de interpretación y baile vuelva a brillar como en años anteriores. Así arranca 'UPA Next', la nueva ficción original de la plataforma Atresplayer Premium que recupera el espíritu de la mítica serie casi dos décadas después de su emisión en Antena 3. Aquella producción se convirtió en un fenómeno social que llevó al estrellato a sus protagonistas que, ahora, se vuelven a reunir para buscar a una nueva generación.

«El primer día fue como si no hubiéramos parado y no hubieran pasado veinte años, porque seguimos haciendo las mismas tonterías», recuerda la actriz Mónica Cruz, que también vuelve la serie (disponible en la plataforma de 'streaming' de Atresmedia) para dar vida de nuevo a Silvia Jauregui, una de las bailarinas de la academia. Reconoce que regresar a un proyecto «que les ha dado tanto» en su posterior trayectoria profesional «es un regalo maravilloso por partida doble». «Había momentos en los que nos partíamos de risa. Parece que no ha pasado el tiempo», añade, en el mismo sentido, Miguel Ángel Muñoz.

Él, junto a Silvia y Lola (Beatriz Luengo), pone en marcha las pruebas de acceso para la escuela, donde participará una nueva cantera de alumnos, bailarines, cantantes y compositores, que puedan intervenir en el musical y traer nuevos ritmos al centro. Enfrente habrá una nueva generación de jóvenes, con los que chocarán y se adentrarán en las nuevas culturas y estilos de música actuales.

Los tres intérpretes cambian de rol y son ahora los profesores. «Es uno de los puntos fuertes de 'UPA Next'. Hay una nueva cantera, que desde mi punto de vista todavía lo hace mucho mejor que nosotros hace veinte años. Por suerte se ha ido evolucionando y los jóvenes tienen más interés por las artes escénicas», reconoce el actor. «Y estar rodeado de savia nueva, con tanta ilusión y con tantas ganas, nos recuerda a cómo vivíamos nosotros esta experiencia», agrega.

Los episodios cuentan con participaciones especiales como la de Lola Herrera, que volverá a interpretar a la mítica Carmen Arranz

Quique González, Mónica Mara, Marc Betriu, Claudia Lachispa, Almudena Salort, Marc Soler, Karina Soro, Alex Medina y Nuno Gallego son los jóvenes protagonistas de la nueva serie original; una nueva generación de actores que cuenta con grandes capacidades y formación en interpretación y baile, y que darán vida a los alumnos de la escuela.

Al reparto fijo también se han incorporado los actores Lucas Velasco y Marta Guerras que interpretan a los profesores Luiso y Sira, respectivamente. Además, la ficción también cuenta con participaciones especiales episódicas, entre las que destaca la de Lola Herrera, que volverá a interpretar a la mítica Carmen Arranz.

Evolucionar

Una nueva etapa de 'Un paso adelante' que además muestra cómo ha sido la evolución de sus protagonistas. «La magia de la serie en su momento, y que vuelva a mostrarse ahora, es reflejar lo difícil que es esta industria. Mi personaje siempre fue una chica a la que le costaban mucho las cosas, que venía de una familia sin recursos», apunta Beatriz Luengo sobre Lola.

Para Miguel Ángel Muñoz, Rober «no ha evolucionado casi nada». «Yo dije que no podía perder su esencia, porque si veo 'Friends' veinte años después, quiero ver a Joey haciendo de las suyas», señala. «En el caso de Silvia, el baile sigue siendo su vida y pasión. Ahora está muy feliz porque le han dado la oportunidad de hacerlo desde otro sitio, como el de maestra y directora de la escuela», asegura Mónica Cruz.

Pero ¿puede a volver a enganchar una serie que triunfó hace casi dos décadas? «A la gente que le guste el arte, sí. Es una serie que se ha adaptado. No podíamos hacer 'UPA' como era hace veinte años, porque hubiera sido un desastre», responde Mónica Cruz. Por su parte, Beatriz Luengo explica que, en 2002, cuando se estrenó la serie en Antena 3, «no había como una sensación general de que el baile interesaba». Eso, según cuenta, ha cambiado. «Creo que gracias a fenómenos como TikTok todo el mundo quiere bailar. Pueden ver nuestras coreografías y replicarlas, y subirlas en sus redes. Antes no había eso», concluye.