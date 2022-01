Es la primera que se va de vacaciones con el orgullo del trabajo bien hecho. La periodista Ana Rosa Quintana (Madrid, 65 años) se ha despedido de 'El programa de Ana Rosa' hasta septiembre en una temporada en la que ha querido reivindicar la «información de servicio público» ofrecida por el matinal de Telecinco. Pandemia, indultos de los presos del 'procés', la desaparición de las niñas de Tenerife, las elecciones en Madrid… un curso muy político en el que no se ha mordido la lengua para expresar sus opiniones. «Tras 40 años de profesión, creo que me merezco decir lo que pienso», confesó.

Desde hoy, Ana Rosa cede el testigo del programa a Ana Terradillos, Patricia Pardo y Joaquín Prat, que se encargarán de presentar 'El programa del verano'. La 'reina de las mañanas' cerró el curso televisivo con un 19,7% de cuota de pantalla y 691.000 espectadores, su mejor dato de los últimos seis años. Además, suma 17 temporadas de liderazgo ininterrumpido desde que comenzó en el año 2005. «Los datos hablan por sí solos», celebró el director de contenidos de Mediaset, Manuel Villanueva.

Para Quintana, «ha sido una temporada intensa informativamente hablando». «La actualidad sigue, pero ya serán otros temas, y yo espero volver en septiembre para dar la noticia de que el 100% de los españoles estamos vacunados. Me voy satisfecha y con la sensación de que este año más que nunca hemos dado un servicio a la sociedad, informando cada día sin decaer a pesar de las cifras dramáticas y de las historias tan desgarradoras que nos han dejado la covid y la violencia de género», indicó.

Sus buenas audiencias también han provocado que la periodista se convierte en líder de opinión. Sus editoriales a primera hora de la mañana son, en ocasiones, lo más comentado en las redes sociales. «Con la pandemia estaban ocurriendo cosas. Los portavoces de los ministerios te decían una cosa y la otra, no sabemos cuántas personas han muerto y Madrid sufrió ataques de una forma injusta. Entendí que eran cosas que había que comentar», explicó Ana Rosa.

«Después de 40 años de profesión, creo que me merezco decir lo que pienso. Lo hago honradamente y sin esconderme», contó la presentadora, quien insistió en que tiene una mesa de análisis político plural donde «están representadas todas las opiniones». Pero defiende sus críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez: «¿Qué soy crítica con el Gobierno? Claro, no lo voy a ser con los que no gobiernan. Pero soy igual de critica que cuando gobernaba el PP. Estaba la 'Gürtel' e informábamos de los desahucios, y al Gobierno de entonces no le gustaba nada», apuntó.

También se pronunció sobre la salida de Pablo Iglesias. «Fue un soplo de aire fresco y el portavoz de muchos jóvenes. Pero una cosa es predicar y otra dar trigo. Y cuando llegaron al Gobierno, entró en todas sus contradicciones», subrayó. «Últimamente la tomó conmigo. En las elecciones de Madrid no tenía foco y usó a periodistas para tenerlo. Creo que se equivocó. No se puede señalar a periodistas».

No quiere peleas

No eludió el 'boom' de la serie documental de Rocío Carrasco en Telecinco. «Se me ha hecho un poco larga. ¿Ha habido discrepancias? Sí, claro, pero cada uno tiene el derecho a dar su opinión. Nadie está en posesión de la verdad ni hay opiniones únicas», respondió, al tiempo que defendió que en su programa dejaran de hablar del tema durante las últimas semanas: «Dejamos de hablar del tema y no nos equivocamos porque hemos hecho el mejor mes de audiencia en 16 años».

La presentadora detalló que el fichaje de Rocío Flores, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, para comentar 'Supervivientes' se produjo mucho antes de que se conociera la existencia de la serie documental. «Se merece que la ayudemos frente a los que la quieren hundir. No hay derecho a querer hundir a una niña de 24 años. Nadie tiene derecho a eso», confesó Ana Rosa. Y añadió: «Son unos tiempos muy difíciles para ella. Ha demostrado que tiene una gran fortaleza. No sé si nosotros hubiéramos soportando lo que ella está sufriendo con la edad que tiene».

Ana Rosa descartó tener una guerra con la productora La Fábrica de la Tele ('Sálvame') por la serie documental de Rocío Carrasco. «Es la grandeza de esta cadena, que somos libres y cada programa puede expresar su opinión respecto de cualquier tema. Para que dos se peleen, lo tienen que querer los dos, y yo no quiero. Ni con ellos ni con nadie», zanjó la polémica.