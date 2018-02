La UD Las Palmas se enfrenta al Athletic Club en Bilbao. Netflix estrena un interesante documental y Equipo de investigación se acerca al tráfico de armas y Tu cara me suena pone la nota musical, junto a Got talent.

Seeing Allred es un documental se adentra en la vida pública y privada de la abogada feminista Gloria Allred, que se ha enfrentado a grandes figuras empresariales y políticas de Estados Unidos, incluso al propio Donald Trump. El feroz compromiso de Gloria Allred con los derechos de las mujeres nace de su propia experiencia y de la convicción de que el poder solo atiende al poder. Ha peleado para defender a mujeres que han sufrido abusos de diversas formas y ha pedido que la compañía Weinstein cree un fondo para compensar a las presuntas víctimas del famoso productor de Hollywood.

El concurso musical de Antena 3 ha llegado a la decimoséptima gala de esta temporada. Después del especial dedicado a Eurovisión del pasado viernes, hoy veremos grandes imitaciones. David Amor traerá a una amiga para convertirse en Luis Fonsi y Demi Lovato; Pepa Aniorte será Luz Casal, Raúl Pérez se convertirá en Joaquín Sabina, Diana Navarro nos sorprenderá como Mónica Naranjo, y Lucía Gil hará un bonito homenaje a The Cranberries.

Tu cara me suena (Antena 3, 21.00 horas)

El equipo del programa se adentra hoy en la venta de armas en la red. Se centra en la figura de un chico. Tiene 25 años, no estudia ni trabaja, pero gana, presuntamente, miles de euros con la venta ilegal de armas en la red.

Got talent (Telecinco, 21.00 horas)

El pacto (Cuatro, 21.15 horas)

El profesor Will Gerard (Nicolas Cage) y su mujer (January Jones) llevan una vida tranquila, pero una noche ella es víctima de una brutal agresión sexual. En el hospital, un misterioso individuo (Guy Pearce) se dirige a Will y se ofrece para hacer justicia y ahorrarles el suplicio de tener que pasar por un proceso judicial. Will está tan alterado que, de manera irreflexiva, acepta la propuesta. A partir de ese momento se verá metido en una organización justiciera clandestina.

Amar es para siempre (Antena 3, 15.30 horas)

Al comprobar que la amnesia de Ortega es real, Charo se siente en un callejón sin salida y recurre de nuevo a Matilde. Por su parte, Marta declara por fin su amor a Durán y él no es capaz de confesar que ha sido infiel.