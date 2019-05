La reina Victoria sufre complicaciones en el parto mientras el enfurecido pueblo protesta en la calle. No obstante, ni el nacimiento real ni la intervención de los guardias mermará los ánimos de los cartistas y tratarán de hacer llegar a la reina su Carta del Pueblo. En respuesta a ello, Victoria deberá tomar una decisión tremendamente difícil: utilizar la fuerza para luchar contra los cartistas o escuchar su petición.

El hijo adolescente de Leyre (Maribel Verdú), un ama de casa acomodadamente divorciada, mata a su padre en un arrebato. Ella decide hacer lo imposible por ocultarlo, desatando a su pesar una caótica ola de crímenes en la ciudad de Bilbao. Mientras, la nueva esposa del difunto (Paula Echevarría) y su implacable abogada (Juana Acosta) tratan de ocultar la jugosa trama de corrupción en la que se movían. Pero no habían contado con la perseverancia de la pareja de inspectores de la Ertzaintza (Antonio Resines y Raúl Peña) encargados del caso

Jen (Christina Applegate) es una sarcástica viuda decidida a resolver el reciente asesinato de su marido en un atropello con fuga. Por su parte, Judy (Linda Cardellini) es una mujer optimista de espíritu libre que también ha sufrido una trágica pérdida. Cuando las dos se conocen en un grupo de apoyo, y pese a sus personalidades diametralmente opuestas, una peculiar amistad surge entre ellas. A medida que su relación se consolida a base de vino, galletas y gustos comunes, Jen trata desesperadamente de evitar que Judy descubra un impactante secreto que podría destruir su vida. «Dead to Me», creada por Liz Feldman (Dos chicas sin blanca, One Big Happy), es una adictiva comedia negra que ahonda sin complejos en los dolorosos y extrañamente divertidos recovecos de la pena, la pérdida y el perdón.

Dead to Me / Netflix

Pet Shop Boys desde el Royal Opera House / Movistar CineDoc&Roll, 21.00 horas

Pet Shop Boys es uno de los grupos británicos con más éxito de la historia. Desde su primer álbum, ‘Please’ (1986), Neil Tennat y Chris Lowe se convirtieron en toda una referencia dentro del pop electrónico. En julio de 2018 llenaron cuatro noches el Royal Opera House de Londres se convirtieron en toda una referencia dentro del pop electrónico.. ‘Love comes quickly’, ‘West End girls’, ‘It’s a sin’, ‘Go West’ y ‘Always of my mind’ son algunos de los grandes temas del dúo que se pueden disfrutar en este concierto. El diseño de la escena corre a cargo de Es Devlin y la coreografía es de Lynne Page.