The game is not over. Virtual Hero 2 / Movistar+

Segunda temporada de la serie basada en una idea original de Rubius. En esta nueva entrega de seis episodios, veremos cómo Rubius se enfrentará a los Necroides, una nueva amenaza que están acabando con los primeros jugadores llamados Alphas. Después de vencer a Ust, el clon malvado de Rubius creado por Trollmask, Rubius ha perdido todo su poder, condensado en la Cyberblade, y vuelve a ser un jugador normal que ocupa su tiempo jugando en los Mundos de Juego y saliendo con Sakura en el mundo real. De repente, el profesor Brasas, creador de los Mundos de Juego, es asesinado cuando intentaba conectarse con sus ORV.