Los adolescentes Harry y June se sienten asfixiados en sus hogares y deciden escapar juntos, pero no tardan en descubrir algo que sacude sus planes: ella tiene la habilidad de cambiar de forma. Ese poder nuevo y extraño parece incontrolable, hasta que un profesor enigmático revela que June no está sola y hay otros como ella. Además, promete curarla y reunirla con su madre, que la dejó tres años atrás. Sin embargo, a medida que la aventura se vuelve más y más peligrosa, los enamorados deben someter su pasión a la prueba más dura: o bien mantener su sueño inocente y romántico, o bien aceptar que ya no son los mismos y arriesgarlo todo. Está protagonizada por Sorcha Groundsell en el papel de June; Percelle Ascott en el de Harry, y Guy Pearce en el de Halvorson. Fue creada y escrita por Hania Elkington y Simon Duric, que además son productores ejecutivos junto con Elaine Pyke, Charlie Pattinson y Willow Grylls, de New Pictures, y Farren Blackburn, que también dirigió ocho episodios.

Festival de la isla de Wight 2018 (Movistar Xtra, 21.00 horas)

Depeche Mode, Liam Gallagher, The Killers y Kasabian han sido los cabezas de cartel del Festival de la Isla de Wight, que en esta edición ha celebrado 50 años. La banda de Dave Gahan encabeza un line up de lujo para uno de los festivales con más historia de Europa. Tres días resumidos en algo más de una hora en la que disfrutar de bandas consagradas como Kasabian o The Killers, clásicos contemporáneos como el ex de Oasis, Liam Gallagher o Travis, clásicos de todos los tiempos como el incombustible Van Morrison, y nuevas bandas llamadas a encabezar los festivales del futuro como The Script, James Bay o Rita Ora.