Factor X (Telecinco, 21.00 horas)

Poseer el carisma, la personalidad, ese algo especial que diferencia a un artista del resto; saber brillar sobre el escenario con un estilo muy característico y genuino. Se busca a la nueva estrella de la música en nuestro país. Se busca al artista diferente. Llega a Telecinco el talent musical de mayor éxito mundial: Factor X. Con Jesús Vázquez como maestro de ceremonias y un jurado formado por Laura Pausini, Risto Mejide, Xavi Martínez y Fernando Montesino.

Menú Stéreo (Movistar Xtra, 21.30 horas)

The Harlock y The Black Suns son los protagonistas de este espacio sobre los artistas indies más destacados a través de un encuentro colaborativo que no es sólo musical, sino también gastronómico.

Ninja Warrior (Antena 3, 21.00 horas)

Sufrir y superar obstáculos. Esas son las dos premisas para poder completar el circuito de este espacio presentado por Patricia Montero, Arturo Valls y Manolo Lama. Sólo los cinco mejores pasarán a la gran final.