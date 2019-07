Delirio Nazi . La megalomanía de Adolf Hitler no conocía límites. En los 12 años que se mantuvo en el poder propició una guerra mundial, un genocidio y 50 millones de muertos. ¿Quiénes son los hombres que están a la sombra de Hitler y le ayudan a llevar a cabo sus planes? Berlín, uno de agosto de 1936, Hitler inaugura los undécimos Juegos Olímpicos, una oportunidad que los nazis supieron aprovechar para realizar una gran operación de propaganda. El programa, nos acerca a la maquinaria propagandística de Hitler, y a sus ministros ejecutores.

El Tour de Francia 2019 arranca hoy en Bruselas, a las 10.40 horas, en una edición, la 106ª, que será una de las más abiertas de los últimos años por la ausencia de Chris Froome. Geraint Thomas, vigente campeón, defenderá el título ante el colombiano Nairo Quintana, el italiano Vicenzo Nibali o el danés Jakob Fuglsang, algunos de los principales aspirantes al maillot amarillo de una ronda que recorrerá 3.460 kilómetros y en la que no faltarán corredores españoles como Mikel Landa, Enric Mas o Alejandro Valverde, que regresa tras lesión. La 1, Teledeporte, RNE y RTVE.es seguirán en directo la gran cita deportiva del verano. Contará con la mejor pareja de narradores de ciclismo de nuestro país: Carlos de Andrés y Pedro Delgado.

Ben Burns (Lucas Hedges) es un adolescente encantador pero problemático que vuelve a casa por sorpresa la víspera de Navidad. Al llegar a su hogar, su madre (Julia Roberts) es la única en recibirle con los brazos abiertos. Su hermana y su padrastro temen que los problemas con las drogas del chico, en plena rehabilitación, aún no estén controlados. Holly da la bienvenida al regreso de su amado hijo, pero pronto se entera de que el joven todavía está en peligro. Durante las siguientes 24 horas agónicas que pueden cambiar sus vidas para siempre, Holly deberá hacer todo lo que esté a su alcance para asumir la realidad y evitar la crisis que les llevó a esta difícil situación.

Divorce. Temporada 3 / HBO

Protagonizada por Sarah Jessica Parker, quien también se desempeña el papel de productora ejecutiva, la tercera temporada de Divorce sigue a Frances y su ex marido, Robert, mientras se encuentran con varias sorpresas explosivas que hacen girar su vida posterior al divorcio. Direcciones completamente inesperadas. Molly Shannon, Talia Balsam, Becki Newton, Sterling Jerins y Charlie Kilgore también forman parte del reparto. El elenco de la tercera temporada incluye además a Tracy Letts, James Lesure y Dominic Fumusa.

Alienigenas / Canal Historia, 21.00

Desde hace miles de años, en distintas culturas de todo el mundo se ha recurrido a mantras y cánticos para establecer conexión con planos superiores. La pregunta es: ¿por qué seres humanos que no tienen contacto alguno entre sí recurren todos a semejante práctica? ¿Es posible que existan ciertas frecuencias que nos conectan con fuerzas superiores, quizá, extraterrestres? Se ha descubierto que decenas de monumentos megalíticos que se extienden a lo largo y ancho del planeta, como el de Newgrange, en Irlanda, los laberintos subterráneos excavados en Malta o el gran complejo del templo de Angkor Wat, en Camboya, fueron todos concebidos para emitir exactamente la misma frecuencia. Los planetas de nuestro sistema solar producen cada uno un sonido particular, y en ciertos lugares del planeta, como Taos, en Nuevo México, se escucha un murmullo procedente de una fuente desconocida. ¿Es posible que hallemos la prueba más evidente de intervención alienígena en la Tierra no a través de la vista sino del oído?