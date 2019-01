The Blcacklist (Movistar Series, 21.15 horas)

Continúa la historia del fugitivo más buscado del mundo, Raymond Reddington. The Blacklist es una adrenalítica serie protagonizada por James Spader, ganador de tres premios Emmy, y consolidada como uno de los mejores thrillers de acción de la televisión en Estados Unidos. Movistar Series ofrece, en versión original con subtítulos en castellano, la sexta temporada.

Liz y Reddington vuelven a ser enemigos hasta que Liz, siempre en busca de la verdad, encuentre las respuestas que está buscando. La historia ha evolucionado mucho en cinco temporadas y el último giro ha sido sin duda un punto de no retorno. Tras la revelación de la verdadera identidad de Reddington, Liz se debate entre lo que siente por quien hasta ahora creía que era su familia y su deseo de llegar hasta el fondo de tantos años de secretos. Pero esta vez no está sola, cuenta con su hermana a su lado. Mientras tanto, por supuesto, Red sigue tirando de la lista y llevando al equipo del FBI hasta los criminales más peligrosos, haciendo crecer su particular imperio y eliminando a sus rivales en el camino.