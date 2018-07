La noche temática (La 2, 22.45 horas)

Durante mucho tiempo, la cultura del grafiti ha estado marginada y confinada en la calle. Hoy en día recala en todas partes: en las pasarelas, inspirando a los diseñadores de la alta costura, o en la colaboración directa entre artistas. También ha llegado a las galerías, donde nuevos artistas se hacen ricos y famosos con las obras sobre lienzo que antes decoraban los trenes y las paredes. La noche temática incluye los siguientes títulos: Grafiti: la conquista de la moda y De la calle a las galerías. En el primer documental descubre cómo el grafiti está invadiendo la moda del prêt-à-porter. Artistas como Jon One, Nasty o Kenny Scharf trabajan para marcas de lujo, con diseñadores famosos como Jean-Paul Gaultier, Jean-Charles de Castelbajac, Manish Arora o tiendas como Colette o Agnes B. De la calle a las galerías muestra cómo el mundo del grafiti reúne ahora a grafiteros que se mueven siempre al borde del vandalismo y nuevos artistas que han pasado de pintar en la calle a exponer en las galerías y cuyas obras están cada día más cotizadas. Son recién llegados al mercado del arte que se están haciendo ricos y famosos. Hay una serie de artistas del grafiti americano que son pioneros. Las obras de Dondi White, Seen o Jon One son trabajos muy cotizados. Dondi es uno de los grandes exponentes del grafiti, pintó poco y murió pronto en 1998. El precio de mercado de Seen se sitúa entre veinte y cincuenta mil euros.