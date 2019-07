Orange is the new black / Movistar Seriesmanía, 10.30 horas

.

Maratón de todos los episodios de la temporada final de la serie. El destino de las reclusas de Litchfield vuelve a estar dividido. Tras cumplir su tiempo en prisión, Piper y Sophia tratan de adaptarse a la realidad de la vida fuera de la cárcel. Otras no tuvieron tanta suerte: Taystee sigue cumpliendo cadena perpetua tras ser condenada injustamente al final de la temporada anterior, Blanca ha sido enviada a un centro de deportación, Morello se ponía de parto y debe lidiar con sus primeras semanas de maternidad, y Gloria y el equipo de la cocina deben asumir nuevos cambios. La dramedia creada por Jenji Kohan y basada en la autobiografía de Piper Kerman, es una de las series más esperadas.