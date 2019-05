Los inmortales / Cosmo 21.30 horas

Existe una raza de guerreros inmortales condenados a batirse durante toda la eternidad hasta que alguno de los dos perezca, ya que únicamente pueden morir decapitados por una espada y a manos de un igual. Ésta es la trágica existencia de Connor MacLeod, un joven que desde Escocia, en el siglo XVI, hasta la ciudad de Nueva York, en la época actual, vive atrapado por su propia condición de inmortal, condenado a consumar un destino del que ya está cansado y no puede zafarse. MacLeod oculta su identidad de Inmortal a ojos de los extraños bajo la personalidad de Russell Edwin Nass, que ejerce durante el día a día de dueño de una sofisticada tienda de antigüedades. Por el momento vive en relativa paz aun sabiendo que en cierto momento tendrá que volver a echar mano de su espada, y la ocasión no tardará en llegar cuando un desconocido le desafíe a un duelo en pleno Madison Square Garden. Éste será el inicio de una batalla en la que las fuerzas del Bien y el Mal sostendrán un épico enfrentamiento.

Acción, fantasía, amor, luchas con espada y difíciles conflictos morales se unen en este mítico filme, todo un clásico del cine de la década de 1980 protagonizado por Christopher Lambert y Sean Connery. Con una excepcional banda sonora de Michael Kamen y Queen, la película incluye muchas de las canciones del disco de la banda británica A Kind of Magic, como Who Wants To Live Forever, canción que acompaña a una de las escenas más conmovedoras de la cinta.