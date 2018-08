Una vida en imágenes (TCM, 21.00 horas)

Hugh Grant nunca quiso ser una estrella de cine. «Siempre me ha gustado actuar, pero no quería hacerlo como un trabajo profesional. Aún sigo sin querer», explica entre resignado y divertido. Una afirmación que suena un tanto extraña en boca de alguien que lleva tres décadas y media situándose frente a las cámaras y que ha protagonizado éxitos como Cuatro bodas y un funeral, Love Actually, Un niño grande o Notting Hill. Pero no es ninguna broma. De hecho, hace algunos meses anunció que se retiraba definitivamente de la comedia romántica, el género que le dio fama y éxito, porque se veía mayor y ya no tenía el físico adecuado para abordarla. Esta noche, los espectadores de TCM podrán oír en boca del propio Hugh Grant estas y otras afirmaciones gracias a una nueva entrega de Una vida en imágenes, el programa que produce la Academia Británica del Cine y la Televisión.