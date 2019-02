Los dos mil. Obama: Yes we can (#0, 21.00 horas)

«¡No voy a votarle porque sea negro sino porque es brillante»! grita Oprah durante un mitin de apoyo a Barack Obama. En 2008, la situación no resulta demasiado favorable para los republicanos y aunque la senadora Hillary Clinton parece en principio la candidata demócrata con más papeletas a la hora de alcanzar la presidencia, Obama se convierte en el primer presidente afroamericano de la historia de EE UU consiguiendo una victoria aplastante. Eso sí, durante su mandato se enfrentará a un movimiento político de gran calado que amenaza con modificar el equilibrio de poder: el Tea Party.

Una vida en imágenes, Annette Bening (TCM, 20.35 horas)

Annette Bening no suele prodigarse en los medios de comunicación. «Creo que es sano tener una cierta privacidad y también me viene bien en el trabajo», dice. «Ahora es un poco más difícil. Sufro por los que están empezando. Sienten que tienen la responsabilidad de estar en las redes sociales», añade. Su trayectoria cinematográfica comenzó cuando tenía 30 años, en 1988, con la película Dos cuñados desenfrenados. Nació en Topeka (Kansas), el 29 de mayo de 1958. Siendo niña su familia se mudó a California. Estudió danza e interpretación en San Francisco y a los 28 años se estableció en Nueva York para hacer teatro. «No estaba pensando en hacer películas en ese momento. El cine me intimidaba. Me sentía extraña en el plató», confiesa. En el año 1992, la actriz contrajo matrimonio con uno de los solteros más cotizados de Hollywood, Warren Beatty, con quien ha tenido cuatro hijos: Kathlyn, Benjamin, Isabel y Ella Corinne.