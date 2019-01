Middle of Nowhere (Sundance TV 21.30)

Teo y Pascual regresan finalmente a Galia y se presentan ante don Julio con la mercancía en una bolsa de deporte, pero descubren que algunos de los paquetes que han llevado contienen una sustancia falsa. Don Julio les exige regresar para recuperar de inmediato el resto de la droga. Mientras, en Torrecillas, María José interroga a su esposo, pero sólo desea contarle que le han ofrecido un ascenso en el trabajo. Además, Vasco se pone en contacto con Costin, un rumano que le asegura que no ha habido movimientos de venta en la zona. Y en el matadero, uno de los empleados encuentra entre el eviscerado de los cerdos el anillo de Francisco.

The fast and the furious (La 1, 22.20 horas)

Brian es un policía infiltrado en el mundillo de las carreras ilegales de coches que todas las noches se realizan en las calles de Los Ángeles. Su misión consiste en desactivar la red de blanqueo de dinero con la que se financian estas arriesgadas competiciones. En ese círculo conoce al mejor piloto de carreras de la ciudad, Dominic, que durante el día es mecánico de coches. Gracias a él, Brian entra a formar parte del equipo de conductores que el primero lidera. De este modo asistirá a los enfrentamientos entre bandas rivales y, poco a poco, el policía irá conociendo ese nuevo mundo, implicándose en él cada vez más hasta el punto de llegar a tener que decidir entre continuar con su investigación o renunciar a ella por fidelidad a sus nuevos amigos.