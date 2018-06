La catedral del mar (Antena 3, 21.40 horas)

Obligado a alejarse de la mujer que ama, Arnau comienza su nueva vida junto a María. A pesar de la bondad de la joven, él no conseguirá amarla y tendrá que dejar Barcelona para empezar de nuevo. Arnau se marchará a la guerra. Lo que él no sabía, es que Aledis iría tras él encontrándose a su paso con una persona de vital importancia: Francesca, la madre de Arnau. Una sucesión de desgracias le ocurrirán por el camino, una ruta que no sabe si acabará en los brazos del joven al que ama. Condenada a vivir una vida infeliz, Aledis amenaza a Arnau con algo que le destrozaría la vida por completo. Finalmente, a su regreso a Barcelona, Arnau se encontrará con una enfermedad que lo cambiará todo.

The Square (Movistar Estrenos, 21.00 horas)

Christian, el prestigioso director del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Estocolmo, está preparando una instalación, titulada The Square, que aspira a estimular el altruismo. Sin embargo, cuando le roban la cartera y el móvil intentando ayudar a una chica, el comportamiento de Christian comienza a alejarse bastante del que pretende inspirar la obra.

Palma de oro en el Festival de Cannes, Goya a la mejor película europea, seis galardones en los Premios del Cine Europeo (película, comedia, director, actor, guionista y producción), nominada a mejor película extranjera en los Oscar y los Globos de oro... esta comedia dramática, negra y ácida, satiriza sin piedad desde las instalaciones de arte contemporáneo hasta la debilidad de la naturaleza humana.