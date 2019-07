Soundtracks: La llegada a la Luna / #0, 21.00 horas

Repasaremos canciones míticas como Mr. Spaceman de The Byrds, Rocket Man de Elton John, Space Oddity de David Bowie que habla de las maravillas de la exploración pero también de los peligros del espacio y nos sumergiremos en la psicodelia de los 70 con Mothership connection de Parliament-Funkadelic y Space is the place de Sun Ra. El documental cuenta con el testimonio de expertos en el espacio como el director de vuelos de la NASA Gene Kranz, el historiador espacial Asif Siddiqi y el astronauta Scott Tingle así como de músicos como Smokey Robinson, George Clinton o Nile Rodgers. A través de sus declaraciones veremos cómo los hitos históricos de la carrera espacial tuvieron su reflejo en las canciones de la época.

Además conoceremos el proyecto Voyager Interstellar Message de Carl Sagan en el que se envió al espacio un archivo con imágenes representativas de nuestro planeta, grabaciones de diferentes idiomas y una selección de canciones que representasen a la raza humana.