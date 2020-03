En el filme, Manuel termina siendo salpicado por el escándalo, del que únicamente Paco sale indemne. Así, Manuel es expulsado del reino, señalado por la opinión pública y traicionado por los que, hasta hacía unas horas, eran sus amigos. Aunque el partido pretende que él cargue con toda la responsabilidad, Manuel no se resigna a caer solo y luchará contra una maquinaria de corrupción que lleva años engrasada y contra un sistema de partidos en el que los reyes caen, pero los reinos continúan.

Azra Güneş es una joven culta cuya idílica vida y su futuro como chef en Estados Unidos se truncan cuando su padre muere, su madrastra la abandona a su suerte y su hermano menor autista desaparece repentinamente. Con este dramón arranca 'No sueltes mi mano', la nueva serie turca de Divinity. Una historia en la que el azar hará que se cruce en el camino de Cenk Çelen, el heredero de una opulenta familia que ha crecido culpándose de la muerte de su progenitor.

No sueltes mi mano / Divinity, 19.00 horas

¿Por que engordamos? / #0, 20,05 horas

Las dietas no funcionan de igual forma en todas las personas. Descubriremos cómo los genes, las hormonas y la psicología desempeñan un papel esencial para entender por qué perdemos peso o no. En este documental acompañaremos a cinco voluntarios con sobrepeso en su reto de adelgazar. Provenientes de diferentes lugares y ámbitos, estas cinco personas se someterán a diferentes dietas adaptadas específicamente a sus cuerpos pero también a sus cerebros. El genetista y experto en obesidad, Giles Yeo será el encargado de dirigir este experimento que tratará de demostrar que perder peso a largo plazo no es imposible. ¿Qué papel desempeñan las hormonas durante la digestión? ¿Qué alimentos son mejores para cenar? ¿Los batidos de proteínas son buenos para quitar el hambre? Responderemos a estas y otras preguntas experimentando con nuestros sujetos, exponiéndoles por ejemplo a situaciones de estrés para ver cómo afecta la ansiedad y el nerviosismo a la hora de comer y demostrar el papel fundamental que tiene la mente en nuestra dieta. Teniendo en cuenta toda esta información, ¿cuánto peso habrán conseguido perder los cinco voluntarios al final del experimento?