En esta cuarta temporada, el clan de los Cody tratan de salir airosos de un arriesgado robo. Una tarea que no resultará nada sencilla. Al mismo tiempo, Smurf y Pope continúan su particular enfrentamiento a pesar de que este último encuentra una vía de escape a su ira. Por su parte, Deran involucra a Adrian en el negocio familiar y J explora su nueva identidad fuera del clan.

La otra mirada / La 1, 21.45 horas

Luisa recibe la visita de alguien inesperado: su hijo Arcadio acompañado de Catalina, su prometida, una mujer de la misma edad que Luisa. Arcadio quiere reconciliarse con su madre y retomar el tiempo perdido, pero la profesora de ciencias no sabe qué pensar ni qué hacer al respecto. A su vez, Doña Manuela intenta hacer recapacitar a su hija acerca de la decisión tomada respecto a Carmen, pero la joven directora es firme: no quiere que Carmen vuelva a pisar la academia. Mientras tanto, Flavia comunica a sus profesoras que ha tomado una difícil decisión: no va a volver con su marido Enrique.

Por otra parte, un incendio en el laboratorio de ciencias provoca que Elías pierda los nervios y acabe protagonizando una situación en la que se pone en evidencia delante de toda la academia. En su intento por apoyar y ayudar a Elías, Margarita investiga y llega a la conclusión de que lo que el chico tiene es una enfermedad mental: esquizofrenia