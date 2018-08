Una es jueza y la otra policía, pero ambas persiguen la verdad. En el capítulo de Alice Nevers , un Ferrari negro atropella a una mujer a 160 kilómetros por hora. El propietario es un príncipe árabe con quien el gobierno está negociando un importante acuerdo. Alice recibirá presiones para no inculpar al magnate, pero ella, fiel a sus principios, no cejará en su empeño de esclarecer la verdad. Por su parte, en el episodio de Candide Renoir, se ha encontrado el cuerpo de un joven perteneciente a la Legión Extranjera de nacionalidad suiza que estaba de permiso. La policía suiza es categórica: ese hombre no existe. Antoine tendrá que infiltrarse en el regimiento para investigar la misteriosa muerte.

Comando al sol (La 1, 21.40 horas)

Quienes la conocen bien presumen de su secreto, quienes la disfrutan alardean de su virtud, Águilas ofrece sol y playa durante todo el año. En la localidad murciana, quienes viven del mar no conocen el invierno. El reportero Mario Montero nos desvela los secretos de la costa en la que aprendió a bucear en esta nueva entrega de Comando al sol. Conoceremos a los llamados nuevos Chanquetes del siglo XXI, turistas que como Sally y su marido, viven atracados en verano en puerto mientras preparan la siguiente escala en su viaje por toda Europa. All you need is Murcia, pregona un ingeniero murciano junto a su esposa, mientras recorren la provincia de hotel en hotel y antes de degustar el perseguido arroz marinero. Juanfran es uno de los mejores cocineros de la región y embajador gastronómico de Águilas. La gamba roja es su especialidad. Con él sabremos por qué Águilas es la principal productora de alcaparras y el paraíso del aloe vera.

La vida en el aire. A bordo (#0, 21.00 horas)

En cada minuto del día hay aproximadamente un millón de personas viajando por el aire, mantener una seguridad total depende de un complejo sistema global y una asombrosa tecnología que estira al máximo el ingenio humano. Descubriremos qué es lo necesario para mantener a toda esa gente a salvo, desde cómo los pilotos encuentran su camino a través de los miles de km de cielo en una noche oscura hasta cómo los controladores aéreos coordinan el vuelo de 100.000 aviones al día.