7 días sin ellas / La 1, 21.45 horas.

Los hombres de Bernuy se han quedado solos y ahora empieza la verdadera experiencia de pasar 7 días sin ellas. Mientras, en la guagua de camino a Vera, las mujeres, aun afectadas por la partida, comparten momentos de complicidad, nervios, incertidumbre y emoción. Llega la noche al pueblo y no todos se enfrentan de igual forma a lo que se les viene encima: deberes, cenas y el momento de acostar a los niños. A 600 kilómetros, las mujeres descubren el lugar en donde van a pasar sus próximos 7 días: un lujoso complejo en el que les espera un espléndido recibimiento. Pero la primera noche para muchas ellas será una mezcla de añoranza, tristeza, soledad o culpa. Amanece el primer día sin ellas. Es el momento de despertar, llevar a los niños al colegio y llegar puntual al trabajo. Reto que algunos afrontan con energía y otros con ciertas dificultades. Rober abre el bar no sin ciertas peripecias. Mientras, en Vera, las mujeres comienzan a desconectar. Pasan su primer día relajándose y empiezan a adivinar lo maravilloso que puede ser no tener que tomar de decisiones.