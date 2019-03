La caza. Monteperdido / La 1, 21.40 horas

Televisión Española estrena una nueva serie, un thriller psicológico de final cerrado protagonizada por Megan Montaner, Alain Hernández y Francis Lorenzo. Hace cinco años, dos niñas de once años, Ana y Lucía, desaparecieron en Monteperdido, un pueblo del Pirineo oscense. Tras una extensa búsqueda, el caso nunca se resolvió y los vecinos quedaron marcados por la tragedia. Ahora, una de las niñas, Ana, ha regresado. Dos agentes de la UCO especializados en desapariciones, Santiago Baín, teniente al final de su carrera, y Sara Campos, joven sargento, trabajarán junto al cabo de la Guardia Civil local en una investigación que pronto se revelará como un laberinto. Ana no puede decir prácticamente nada acerca de su captor, que evitaba en todo momento mostrar su identidad. Las autoridades se volcarán con el caso para encontrar a Lucía, pero los habitantes de Monteperdido, incluso las familias de las niñas atrapadas en sus secretos y mentiras, no se lo pondrán nada fácil a los investigadores. Algo tienen claro: el monstruo está entre ellos y los agentes iniciarán una caza que pondrá en peligro sus propias vidas.