lo mejor de la programación del día

España-Marruecos (Telecinco, 18.45 horas)

Después del empate a tres goles contra Portugal y de la victoria por la mínima ante Irán, los hombres de Fernando Hierro se enfrentan esta tarde a la selección nacional de Marruecos en el que será su último partido de la primera fase del Mundial de Rusia. Se espera que los jugadores de la selección española certifiquen con éxito su pase a los octavos de final del campeonato de fútbol.

Trump, camino a la Casa Blanca (Canal Historia, 21.00 horas)

Seguro de sí mismo. Descarado. Excéntrico. Donald J. Trump conmocionó al mundo con su victoria en las elecciones presidenciales de EE UU en noviembre de 2016. En este especial de dos horas de duración exploraremos todos los aspectos de la vida de Trump, desde sus inicios en Queens, Nueva York, hasta su ascenso en el mundo de los negocios y los medios de comunicación y, finalmente, su entrada en política y la llegada a la presidencia de EE UU. Pero, exactamente, ¿cómo logró todo esto? Donald Trump presentó su candidatura a la presidencia de Estados Unidos en junio de 2015 con el famoso Make America Great Again, un eslogan que se convirtió en el centro de todos sus discursos El entonces precandidato republicano no estuvo exento de polémica por las declaraciones que hizo sobre los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos y su deseo de construir un muro que separase a ambos países. Para comprender mejor el camino de Trump a la Casa Blanca debe entender la historia que hay detrás y la marca personal de un hombre que no conoce límites y que se ha apoderado literalmente del país.