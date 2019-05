Desvelando la verdad / TNT 21.15 horas

La historia real de cómo, después de los ataques del 11 de Septiembre, la Administración de George Bush desvió la opinión pública del culpable Osama Bin Laden hacia Saddam Hussein, con el objetivo de tener una excusa para ir a la guerra con Irak en 2003..

Mientras figuras del gobierno como Donald Rumsfeld, Colin Powell y Condoleezza Rice construyen el caso de las legendarias armas de destrucción masiva de Saddam, los periodistas afiliados a la agencia de noticias Knight Ridder, Jonathan Landay (Woody Harrelson) y Warren Strobel (James Marsden), escuchan una historia muy diferente de sus numerosas fuentes internas (que no aparecen en la película , presumiblemente para continuar protegiendo sus identidades). Sin embargo, sus informes fueron desestimados por medios veteranos como The New York Times y The Washington Post, que se dedicaron a arrojar una nube de polvo de desinformación alimentada por la Casa Blanca.

En la actualidad, el equipo de periodistas de Knight Ridder Newspapers ha sido llamado «el único que acertó» sobre las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein que desencadenaron la guerra de Irak. El director Rob Reiner, que se reserva un pequeño pero brillante papel en la película, da el crédito que merece a su labor honesta y valiente.