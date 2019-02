Whiskey Cavalier (Movistar Series, 21.25 horas)

La nueva producción está protagonizada por Scott Foley y Lauren Cohan. Se trata de una explosiva serie de acción que mezcla los tópicos del thriller de espías con la comedia romántica.

Will Chase (Scott Foley) puede presumir de ser uno de los mejores agentes del FBI. Su nombre en clave es Whiskey Cavalier. A la hora de la acción, saca el tipo duro y decidido que lleva dentro, heredado de sus años como piloto en el ejército. Pero, en el fondo, Chase es un hombre tremendamente sensible y romántico, y el reciente abandono de su prometida lo ha dejado hecho polvo. En plena resaca emocional, a Will se le asigna una misión de rescate en la que chocará con una agente de la CIA: Frankie Trowbridge (Lauren Cohan). Con problemas para establecer lazos personales, un pasado oculto y un dominio letal de las artes marciales, lo único que sabemos de Frankie, tras su salida del centro de Langley, es su nombre en clave, Fiery Tribune, y que sustenta el mayor récord de capturas que cualquier otro espía de la CIA. Forzados a trabajar juntos, Will y Frankie terminan liderando un peculiar equipo.