Extraction / Antena 3, 21.40 horas

Bruce Willis interpreta a un ex agente de la CIA que no ha vuelto a ser el mismo desde que su esposa fue asesinada. Su hijo Harry, interpretado por Kellan Lutz, es un joven agente de la CIA que sigue los mismos pasos que él. Ambos están trabajando en el desarrollo de una gran arma llamada Condor cuando el padre es secuestrado por unos terroristas. Al enterarse de que no hay ningún plan para rescatar al ex agente de la CIA, Harry decide embarcarse en su propia operación para salvar a su padre, una decisión que cambiará su vida para siempre.