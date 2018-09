El cierre de la fábrica de acero de Yorkshire deja sin trabajo a casi toda la población masculina. Gaz, uno de los obreros afectados, perderá el derecho de ver a su hijo si no consigue dinero para pagar la pensión de manutención familiar a su mujer. En medio de la desesperación, se le ocurre una idea, a primera vista disparatada, y se la plantea a los amigos que están en la misma situación: organizar un espectáculo de strip-tease.

Las bombas perdidas de la Guerra Fría (Canal de Historia, 21.00 horas)

Cuatro accidentes nucleares; cuatro manchas en la historia de la Guerra Fría; cuatro nombres que ahora están olvidados. Los sucesos ocurridos en el monte Kologet, Goldsboro, Palomares y Thule no trascendieron hasta años después al ser considerados secretos oficiales. Ya desclasificados, los archivos muestran cómo el implacable enfrentamiento entre las dos superpotencias se descontroló y nos llevó al borde de la destrucción.De la mano de algunos de los protagonistas, historiadores, especialistas en geopolítica y expertos atómicos, este documental de dos episodios nos lleva primero a EE UU y luego a suelo europeo para desvelar los peligros a los que el mundo estuvo expuesto en un periodo de extrema tensión. Gracias a la historiografía reciente, podremos explorar muchos rincones oscuros del pasado y obtener algunas respuestas del todo inesperadas.

The Devil We Know. Envenenados (Movistar Xtra, 21.00 horas)

Relato de uno de los grandes escándalos medioambientales de todos los tiempos, este documental aborda cómo un grupo de ciudadanos se enfrenta a grandes corporaciones como 3M o Dupont por envenenar a sabiendas el agua con los residuos de sus fábricas. Parkersburg, en West Virginia, se ha convertido en la zona cero de los afectados por los residuos que genera la fabricación de los adherentes del teflón, el revestimiento de muchos de muchas sartenes y otros utensilios que utilizamos en casa. A lo largo de los años, las mujeres embarazadas que trabajaron en las fábricas dieron a luz niños desfigurados, aunque las dolencias afectan en mayor o menor medida a gran parte de la población. Los vecinos deciden organizarse y se enfrentan a grandes corporaciones como 3M o DuPont por verter a sabiendas productos químicos tóxicos al agua. Las toxinas se encuentran hoy en la sangre del 99.7% de los americanos.